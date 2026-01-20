Amandine Verdasca prend la direction commerciale de Traxall France

Le spécialiste de la gestion de flotte nomme Amandine Verdasca au poste de directrice commerciale. En parallèle, Laurent Hauducoeur, directeur général adjoint depuis 2024, accède à la direction générale de Traxall France. Ces deux nominations stratégiques ont pour objectif d’accélérer la croissance de l'entreprise.

Amandine Verdasca est la nouvelle directrice commerciale de Traxall France depuis le 1er décembre 2025. ©Traxall

Depuis le 1er décembre 2025, Amandine Verdasca est la nouvelle directrice commerciale de Traxall France. Elle reporte donc à Laurent Hauducoeur, qui a quant à lui été promu à la tête de la société, après avoir été directeur général adjoint pendant près de deux ans. Ces deux nominations stratégiques doivent permettre à Traxall France de renforcer son dispositif commercial pour conquérir de nouveaux marchés et intensifier l'accompagnement de ses grands comptes.

"Ces nominations marquent une étape décisive dans notre trajectoire de croissance. En confiant la direction commerciale à Amandine Verdasca, nous nous dotons d'une expertise reconnue et d'une connaissance approfondie de nos clients et de nos marchés. Son expérience et sa vision stratégique seront des atouts majeurs pour accélérer notre développement et proposer des solutions toujours plus innovantes à nos clients", a réagi Laurent Hauducoeur, le nouveau directeur général de Traxall France.

"Déployer une stratégie commerciale offensive en France"

Dans ses nouvelles fonctions, Amandine Verdasca aura pour mission de déployer une stratégie commerciale offensive en France, en phase avec la stratégie de Traxall International. Ses priorités seront donc d’élargir le portefeuille clients, de conquérir de nouveaux marchés et de renforcer les partenariats stratégiques pour enrichir l'offre de services de l’entreprise.

Amandine Verdasca a rejoint Traxall France il y a plus de quatre ans en tant que Key Account Manager, où elle a accompagné des clients stratégiques dans la gestion et l'optimisation de leurs flottes. Elle a ensuite évolué vers des responsabilités en business development, avec pour mission de négocier des partenariats clés pour des services complémentaires (cartes mobilités, entretien, bornes de recharge…), afin d'offrir aux clients de Traxall des solutions globales et innovantes.

Avant de rejoindre Traxall France, elle a occupé des fonctions clés dans le secteur de la gestion de flotte. Elle a été responsable du développement chez OptiXT Winflotte Management pendant plus de trois ans, où elle a piloté la commercialisation de solutions de gestion de flotte et accompagné des entreprises dans la mise en œuvre de plans d'optimisation.

Précédemment, elle a exercé pendant près de huit ans chez Aficar Consulting en tant que responsable du pôle automobile, où elle a dirigé des missions de conseil stratégique et assuré la gestion externalisée de flottes pour des clients grands comptes.

"Je suis ravie de poursuivre cette aventure chez Traxall France et de contribuer à son rayonnement en France et à l'international. Mon objectif est d'accompagner nos clients dans la maîtrise de leurs coûts et la transition vers une mobilité durable, tout en accélérant notre développement commercial avec des objectifs ambitieux", a commenté Amandine Verdasca, en réaction à sa nomination.