Alain Descat, DS Automobiles : "Le DS N° 7 est notre nouvelle arme pour renforcer notre présence en BtoB"

Le Journal des Flottes : DS Automobiles a terminé l’année 2025 avec un total de 14 280 immatriculations (-20,8 %) sur le marché français. Quelle est votre analyse ?

Alain Descat : 2025 était pour nous une année de transition. Il est vrai que nous l'avons débuté avec peu de voitures à mettre à la route. Notre premier semestre a surtout été rythmé par le lancement de la finition Jules Verne, qui s’est déclinée sur tous les véhicules de notre gamme. Cette collection est importante pour DS car la différenciation des marques est aujourd’hui l’un des gros enjeux du marché automobile, d’autant que les concurrents se font de plus en plus nombreux. Chez DS, nous avons donc choisi de raconter l’histoire française à travers l’exclusivité, et la finition Jules Verne en est le parfait exemple. Cette collection a d’ailleurs été bien accueillie par nos clients car elle nous a permis de progresser en prises de commandes au début de l'année 2025.

JDF : Vous avez néanmoins pu compter sur votre offre offensive produits sur la deuxième partie de l'année 2025...

A.D. : Nous avons en effet attaqué le deuxième semestre avec le lancement de deux nouveautés. Il y a d’abord eu le N° 8 lors des portes ouvertes de septembre 2025, suivi de la N° 4 dans la foulée. L’accueil réservé aux deux modèles a été plutôt bon, que cela soit du côté des clients ou du réseau. Pour le DS N° 8, nous avons rencontré une forte demande sur la version grande autonomie qui permet de réaliser jusqu’à 750 km entre deux recharges. Cependant, comme vous le savez, la montée en cadence de l’usine ACC, qui fabrique les batteries de cette version, prend plus de temps que prévu. Nous n’avons pas encore pu pleinement bénéficier des immatriculations de ce nouveau modèle, mais nous allons pouvoir livrer au premier semestre 2026 toutes les commandes que nous avons prises en 2025. Quant à la N° 4, même s’il s’agissait d’un restylage, nous avons décidé de lancer la voiture comme une vraie nouveauté à part entière. Elle va nous permettre de refaire du volume, et ses commandes ont déjà progressé de 40 % en l’espace d’un an.

Notre enjeu en 2026 sera de renforcer notre présence sur les canaux BtoB

JDF : Qui sont les clients de la marque ?

A.D. : DS reste une marque relativement jeune, et nous devons encore renforcer sa notoriété. Si nos clients nous identifient bien, une grande partie de la clientèle premium nous connaît encore peu. C’est pourquoi nous avons choisi de retravailler notre communication autour des nouveaux modèles que nous lançons. Et les premiers résultats commencent à se faire sentir. En fin d’année 2025, avec les arrivées des N° 8 et N° 4, nous avons en effet progressé sur notre part de marché auprès des particuliers du segment premium. Nous sommes parvenus à faire de la conquête auprès de clients venant des cadors allemands et de Tesla, mais aussi des clients de constructeurs généralistes qui souhaitaient monter en gamme.

En 2026, notre enjeu sera de continuer à renforcer cette part de marché mais aussi d'accentuer notre présence sur les canaux BtoB. Les évolutions de réglementation chez les flottes ont grandement secoué le marché premium, mais nous disposons désormais de quatre modèles 100 % électriques au sein de notre gamme. D’autant que les DS N° 4 et N° 8 sont tous deux éligibles à l’écoscore et le N° 7 le sera aussi.

JDF : Parlez-nous du nouveau DS N° 7. Quelles sont les forces de ce modèle ?

A.D. : L’ancien DS 7 a été un modèle clé pour la marque. Depuis son lancement en 2017, il s’est en effet écoulé à près de 76 000 exemplaires. Nos clients ont apprécié la voiture pour son côté statutaire sans être pour autant ostentatoire. Son confort, ses équipements premium et son comportement routier ont également largement contribué à son succès. Mais il était en fin de carrière et la N° 4 lui est logiquement passée devant. Avec le N° 7, nous avons décidé de conserver les qualités qui ont fait la réussite du modèle originel pour le relancer. Nous savons d’ores et déjà que de nombreux clients du DS 7 renouvelleront avec cette nouvelle génération.

JDF : Quelle est la stratégie sur le BtoB ?

A.D. : Avec le N° 7, nous visons un mix d’environ 60 % en BtoB et 40 % auprès des clients particuliers. Nous étions jusqu’à présent sous-représentés sur le marché des flottes, notamment parce que certains de nos modèles arrivaient en fin de cycle et que le DS 7 ne proposait pas encore de motorisation électrique. Mais son remplaçant est désormais disponible en version 100 % électrique et le DS N° 7 est notre nouvelle arme pour renforcer notre présence en BtoB. D’autant que cette voiture vise une clientèle professionnelle très large, avec aussi bien des grands comptes que des professions libérales.

Nous souhaitons orienter les futurs clients du DS N° 8 vers sa version équipée de la plus petite batterie

JDF : Quelles sont vos ambitions pour 2026 ?

A.D. : Nous avons très bien débuté l’année 2026. En janvier, nous avons en effet réalisé nos meilleures portes ouvertes depuis plusieurs années. Nous sommes parvenus à maintenir la dynamique amorcée en septembre dernier, avec notamment une progression significative chez les particuliers. En 2026, notre objectif sera de capitaliser sur les lancements quasi simultanés des N° 4 et N° 8. Nous souhaitons notamment orienter les futurs clients du DS N° 8 vers sa version équipée de la plus petite batterie, afin de pallier les longs délais de livraison de sa version grande autonomie. Enfin, nous allons continuer à animer la DS 3 qui, malgré son âge, rencontre toujours un fort succès sur le segment des B-SUV premium.