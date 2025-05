Guillaume de la Giraudière prend la direction de Fiat France 

Succédant à Thomas Bauchet, Guillaume de la Giraudière prend le poste de directeur pour les marques Fiat, Abarth et Fiat Professional. Rattaché à Xavier Duchemin, directeur général de Stellantis France, il a pris ses fonctions le 1er mai 2025.

Guillaume de la Giraudière, nouveau directeur de Fiat France. ©Stellantis

Guillaume de la Giraudière vient d’être nommé directeur des marques Fiat, Abarth et Fiat Professional en France et succède à Thomas Bauchet. Ayant déjà pris ses fonctions au 1er mai 2025, il est rattaché au directeur de Stellantis dans l’Hexagone, Xavier Duchemin. Il était depuis 2020 directeur des ventes voitures neuves pour Citroën France.

Le nouveau directeur s’est donné pour objectif de gagner des parts de marché sur le segment VP en bénéficiant du lancement de la Grande Panda et aspire à renforcer la position de la marque sur le segment VU. Il compte par ailleurs "prolonger le succès commercial" de la Topolino, qu’il considère comme un "catalyseur de mobilité et puissant vecteur d’image" pour la marque italienne.

"Ces marques emblématiques incarnent à la fois l’héritage, l’innovation, l’électrification et la passion automobile à l'italienne, et elles disposent d’un fort potentiel dans un marché en pleine transformation, se réjouit Guillaume de La Giraudière. Dans cette dynamique, je suis fier de m’entourer d’un réseau engagé et combatif, prêt à relever le défi de faire progresser les ventes de Fiat en France."

Concernant son parcours professionnel, Guillaume de la Giraudière est diplômé de l’École supérieure des sciences commerciales d’Angers (ESSCA) et évolue au sein de l’entreprise depuis 19 ans. Il a notamment été chef des ventes puis responsable de zone. Il prend par la suite la direction du site PSA Retail de Cagnes-sur-Mer en région Paca.