Mobility Tech Green signe avec l'État

L’entreprise française spécialisée dans l’autopartage annonce la signature d’un contrat avec la Direction des achats de l’État (DAE). Ce partenariat permettra à Mobility Tech Green de proposer à l’ensemble des ministères un service d’autopartage et son logiciel visant à optimiser la gestion de véhicules baptisé e-Colibri.

MTG annonce avoir été sélectionné par la Direction des achats de l’État (DAE). ©Adobe Stock-Eva March

Mobility Tech Green (MTG) reprend des couleurs. Si le sujet de l’autopartage se fait plus discret, le spécialiste français du domaine annonce avoir été sélectionné par la Direction des achats de l’État (DAE). L’entreprise peut ainsi déployer sa solution d’autopartage baptisée e-Colibri dans tous les ministères et dans 23 établissements publics. Le déploiement sera progressif et s’étendra jusqu’en 2026.

"Notre plateforme permet une gestion fluide et centralisée des flottes, avec un accès simple et sécurisé pour les agents, tout en fournissant aux gestionnaires des données en temps réel indispensables pour optimiser les usages, maîtriser les coûts et accompagner la transition écologique", explique Alexandre Fournier, directeur marketing, communication et innovation de Mobility Tech Green.

Une solution qui se veut complète

Le service e-Colibri sera associé à Odrive, un logiciel de gestion de flotte, et offrira de nouveaux services pour les 958 agents publics. Ces derniers peuvent ainsi réserver des véhicules 24h/24 par le biais d’une application mobile ou d’un ordinateur. L'accès aux voitures se fait avec un badge ou via le smartphone. Elle permet aussi d’organiser du covoiturage à la demande. Selon l’entreprise, le logiciel permettrait de réduire de 30 % en moyenne le nombre de véhicules de fonction ou de service pour la flotte.

Pour rappel, le logiciel Odrive est assuré par la DAE et intègre les données des marchés publics telles que l’entretien, l’assurance et le carburant via des connecteurs mensuels et localise les véhicules sur des parkings dédiés. Il permet par exemple de créer des groupes d’utilisateurs par zone géographique pour faciliter l’accès aux véhicules partagés.

Sept nouveaux contrats

Les gestionnaires de flotte, de leur côté, ont accès à la remontée de données en temps réel, à l’instar de ce que l’on retrouve dans le domaine de la télématique comme la disponibilité, le kilométrage, la consommation et les alertes techniques. Le service e-Colibri permet aussi un accompagnement dans le verdissement des flottes avec le calcul d’un indice de convertibilité en électrique. Le contrat compte dans une stratégie gouvernementale de transition écologique et de rationalisation budgétaire.

Ce service est déjà utilisé par certains clients de clients Mobility Tech Green, comme EDF, Orange, Enedis, Orange et La Poste. En parallèle, MTG assure avoir atteint son équilibre opérationnel et annonce la signature de sept nouveaux contrats. L’entreprise a ainsi signé avec Chanel, Morbihan Energies, Cobredia, AB Services, Haddad Brands Europe, Naef et Acorus.