L'émission du JDF : Avantages en nature, transformer la contrainte fiscale en levier stratégique

Publié le 30 juin 2026 ■ Par Damien Chalon ■ < 1 min de lecture

Le Journal des Flottes vous propose une nouvelle émission ayant pour thème les avantages en nature pour les gestionnaire de flotte. Nourris de l'analyse des différents experts présents sur le plateau, les échanges portent principalement sur les outils voués à baisser la facture des professionnels.

De gauche à droite : Guillaume Maureau, directeur général adjoint au commerce d'Ayvens, Nabil Boulebda, directeur national des ventes de St Hubert, Damien Chalon, rédacteur en chef du Journal des Flottes, Philippe Ambon, directeur du développement d'Holson, Jean Pagezy, président de PCA Services.

La réforme des avantages en nature a profondément rebattu le paysage des flottes. Dans ce nouveau cadre fiscal, les entreprises sont contraintes de revoir en profondeur leur catalogue automobile et d’opérer des arbitrages structurants, avec des conséquences directes sur les coûts… mais aussi sur le pouvoir d’achat des collaborateurs. Des leviers existent toutefois pour atténuer la facture. Véhicule de fonction : les règles du jeu se précisent pour les modèles électriques écoscorés C’est ce que vous verrez dans la nouvelle émission présentée par Damien Chalon, rédacteur en chef du Journal des Flottes. Quatre spécialistes apportent leur éclairage : Philippe Ambon , directeur du développement d'holson,

, directeur du développement d'holson, Nabil Boulebda , directeur national des ventes de St Hubert,

, directeur national des ventes de St Hubert, Jean Pagezy , président de PCA Services,

, président de PCA Services, Guillaume Maureau, directeur général adjoint au commerce d'Ayvens. Pour revoir l'émission diffusée le 30 juin 2026 : Émission du JDF - Avantages en nature : transformer la contrainte fiscale en levier stratégique

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