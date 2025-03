Nicolas Janin devient directeur des ventes de Kia France

Le constructeur sud-coréen annonce la nomination de Nicolas Janin au poste de directeur des ventes de Kia France, avec prise de fonction immédiate. Il sera sous la responsabilité de Fabrice Martin-Blas, patron de la filiale française.

Après des passages remarqués chez BMW, le groupe Pautric ou encore Car East France, Nicolas Janin devient le nouveau directeur des ventes de Kia France. ©Kia

Nicolas Janin est le nouveau directeur des ventes de Kia France. Une nomination qui intervient dans le cadre de la stratégie "Plan S", visant à redynamiser la croissance de la marque dans l’Hexagone. Le nouveau directeur des ventes reportera alors à Fabrice Martin-Blas, directeur général de Kia France.

Fort d’une expérience commerciale riche et variée, Nicolas Janin débute sa carrière chez BMW en 1999, où il passe près de 20 ans. Il y occupe ainsi divers postes complémentaires, allant du marketing au développement du réseau, en passant par la gestion des grands comptes et les ventes de véhicules neufs et d'occasion.

De 2020 à 2022, il rejoint le groupe de distribution automobile Pautric, premier distributeur des marques BMW et Mini en France, en tant que directeur du développement des ventes VO et du marketing digital. Enfin, en 2023, il franchit une nouvelle étape en intégrant Car East France, importateur de marques électriques chinoises, dont Maxus et MG en France, au poste de directeur des opérations.

"Je me réjouis de la nomination de Nicolas Janin au poste de directeur des ventes. Car, en cette période trouble pour le secteur automobile, nous avons besoin de relever de nombreux défis liés au marché, à la règlementation et aux attentes légitimes de notre réseau de distribution. Je suis convaincu que la grande expertise de Nicolas Janin permettra à Kia France de renouer très rapidement avec la croissance. Cette année, nous lançons six modèles qui, à n'en pas douter, sauront séduire nos clients et seront de très beaux leviers de performance commerciale", a réagi Fabrice Martin-Blas.