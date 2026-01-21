Mobilize Financial Services France fait évoluer son équipe de direction

La filiale du groupe Renault apporte plusieurs changements au sein de son équipe de direction. Dominique Brand est nommé directeur des risques de Mobilize Financial Services France, tandis que Sarah Dielna lui succède au poste de directrice juridique et conformité.

Mobilize Financial Services France procède à plusieurs évolutions au sein de son équipe de direction et de sa gouvernance. ©Mobilize

Après l’arrivée de Fabrice Denoual début septembre 2025 en tant que directeur de Mobilize Lease&Co France, Mobilize Financial Services France annonce de nouveaux changements au sein de son équipe de direction, afin d'accompagner sa transformation et de renforcer son efficacité opérationnelle. D’abord, Dominique Brand est promu directeur des risques de Mobilize Financial Services France. Fort d’une expérience couvrant la finance, le contrôle interne et la conformité, il aura pour mission de renforcer la maîtrise des risques et la robustesse du dispositif de contrôle interne. La quête d’un partenaire de LLD reste une priorité de Mobilize De son côté, Sarah Dielna lui succède au poste de directrice juridique et conformité. Juriste bancaire de formation, elle poursuivra le déploiement des exigences réglementaires et le renforcement du cadre de conformité au sein de Mobilize Financial Services France. Évolutions de gouvernance En complément de ces nominations et sous réserve de la validation de la Banque centrale européenne (BCE), Valérie Chatain, directrice marketing, est en plus nommée directrice générale déléguée. Lukasz Cieslak, directeur financier, est également nommé directeur général délégué. Ces évolutions de gouvernance s'inscrivent dans une dynamique de transformation de Mobilize Financial Services France, avec pour objectif de renforcer la robustesse de l'organisation, la maîtrise des risques et le niveau d'exigence en matière de conformité. "Dans un environnement en forte mutation, nous faisons évoluer notre gouvernance afin de mieux accompagner les marques du groupe Renault et nos partenaires, tout en garantissant un haut niveau d'exigence en matière de risques et de conformité", a déclaré Frédéric Schneider, directeur général de Mobilize Financial Services France.

