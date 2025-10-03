Maureen Houel nommée directrice générale de Bip&Go

Bip&Go annonce la nomination de Maureen Houel au poste de directrice générale. Elle succède à Noémie Wederich et aura pour mission d’accélérer la croissance et la transformation de la filiale du groupe Sanef.

Maureen Houel remplace Noémie Wederich à la direction générale de Bip&Go. ©Bip&Go

Maureen Houel est la nouvelle directrice générale de Bip&Go, le numéro un français de la distribution de badges de télépéage. Elle remplace Noémie Wederich, promue directrice péage et relation clients du groupe Sanef. "Je suis ravie de poursuivre la transformation de Bip&Go et d’accompagner son développement en France comme à l’international, à un moment où la mobilité se renouvelle en profondeur", a réagi Maureen Houel, en réaction à sa nomination.

Avant de poursuivre : "Ma priorité sera de faire de Bip&Go la référence d’une mobilité routière simple, fluide et centrée sur l’expérience des automobilistes. Je tiens à remercier Vincent Fanguet, directeur de l’exploitation et de l'expérience client du groupe Sanef, pour sa confiance ainsi que Noémie Wederich, ma prédécesseur, pour son formidable travail."

Un solide parcours dans la mobilité et le digital

Forte de plus de 25 années d’expérience dans la direction générale, l’entrepreneuriat et le marketing, Maureen Houel a construit un solide parcours au croisement de la mobilité et du digital, en France et à l’international. Diplômée d’un master en sciences de gestion de l’université Paris Dauphine, elle a construit sa carrière autour du développement, de la création et de la transformation d’entreprises innovantes.

Elle débute dans le conseil en stratégie de marque auprès de grands groupes français et internationaux, notamment Air France, où naît son goût pour la mobilité. Maureen Houel choisit ensuite l’entrepreneuriat et cofonde Autonomy & The Urban Mobility Company, organisateur du premier salon international dédié à la mobilité urbaine durable. Pionnière dans les services de mobilité partagée, elle prend ensuite la direction générale de Coup France, service premium de scooters électriques partagés du groupe Bosch qui a depuis cessé son activité.

Depuis 2021, Maureen Houel intervient comme consultante sur des projets stratégiques pour des acteurs majeurs de la mobilité. Chez Driveco, précurseur dans la recharge électrique, elle crée la stratégie marketing et produit pour accélérer la croissance BtoB et BtoC, tandis que chez Edenred Mobility, elle accompagne les équipes dans la stratégie de lancement d’une nouvelle offre BtoB.