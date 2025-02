Fort d’un réseau de 1 000 agences en France, ADA veut poursuivre son développement en 2025. Le loueur de courte durée prévoit en effet d’intensifier son maillage territorial, d’enrichir son offre à destination des professionnels et de continuer à accompagner ses franchisés et clients dans leur transition vers l’électrique.

En 2025, ADA souhaite maintenir le cap avec ses 200 agences en franchise et élargir son réseau, principalement par le biais de ses deux enseignes ADA Complémentaire et Point Loc. ©DR

Après avoir fêté ses 40 ans l’an dernier, ADA a dévoilé ses nouvelles perspectives pour 2025. Le loueur de courte durée, qui dispose d’un réseau de 1 000 agences en France, souhaite accélérer son développement, notamment en renforçant son maillage territorial dans l’Hexagone.

Car, contrairement à ses concurrents qui se positionnent essentiellement sur des grands hubs de mobilité tels que les aéroports et les gares, ADA adopte, de son côté, une stratégie de proximité. L’entreprise française est par ailleurs présente dans la majorité des villes de plus de 10 000 habitants, notamment grâce à plus de 200 agences franchisées.

Toujours plus de proximité

En 2025, ADA envisage donc d’élargir son réseau, principalement par le biais de ses deux enseignes ADA Complémentaire et Point Loc. La première des deux, qui compte aujourd’hui plus de 70 agences en France, est destinée aux professionnels de l’automobile souhaitant diversifier leur activité principale grâce à la location de voitures. Elle devrait ainsi passer le cap symbolique des 100 agences d’ici à la fin de l’année.

En ce qui concerne Point Loc, avec 715 sites répartis sur l’ensemble du territoire, l’enseigne offre aux garagistes et carrossiers de moindre taille, souvent situés en zones rurales, l’opportunité de développer une activité de location de véhicules. ADA continuera de la même manière à étendre le réseau Point Loc tout au long de l’année.

Les professionnels et l’électrique en ligne de mire

En 2025, ADA souhaite également enrichir son offre à destination des professionnels, qui représentent 30 % de l’activité du loueur de courte durée. Afin d’accompagner au mieux les entrepreneurs et artisans français, l’entreprise lancera donc prochainement une interface dédiée, via son site Internet, qui s’adaptera à leurs besoins en fonction des périodes d’activité.

Mais l’entreprise aspire aussi à accompagner ses franchisés et clients dans la transition vers l’électrique. Depuis novembre 2023, ADA est ainsi partenaire de Charge-in. Un partenariat qui permet aux franchisés d’accéder à des offres déjà négociées de bornes de recharge pour véhicules électriques adaptées à leurs besoins. En parallèle, le loueur propose à ses clients depuis un an un pass Izivia à tarif préférentiel, qui leur permet d'accéder à plus de 300 000 points de recharge en France et en Europe.

"Dès 2025, nous renforcerons notre position de premier loueur de proximité en France. Nous allons étendre notre réseau d’agences ADA complémentaire, tout en mettant l’accent sur notre offre destinée aux professionnels. Nous continuerons également à accompagner nos franchisés dans leur transition vers l’électrique et à proposer les solutions les plus pratiques et attractives pour nos clients", a déclaré Edwin Prache, directeur général d’ADA.