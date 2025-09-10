La Caisse des dépôts veut se séparer de Movivolt

Publié le 10 septembre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Un processus de mise en vente de Movivolt a été enclenché par la Caisse des dépôts, son actionnaire majoritaire via la Banque des territoires. Le loueur longue durée n’est jamais parvenu à s’imposer sur son marché, avec seulement 887 véhicules sous contrat fin 2024.

L'actionnaire majoritaire de Movivolt a engagé un processus de vente. ©Movivolt

La Caisse des dépôts part en quête d’un repreneur pour Movivolt, selon nos confrères de La Lettre. La trajectoire de croissance imaginée aux débuts de l’aventure en 2021 n’a jamais été au rendez-vous. Pour l’actionnaire majoritaire du loueur longue durée, via la Banque des territoires, le compte n’y est pas. Rappelons qu’à l’origine, Movivolt visait 10 500 véhicules utilitaires électriques à la route en 2025. Or, fin 2024, son parc se composait de 887 véhicules seulement, contre 978 un an plus tôt. Les objectifs n’ont pas été atteints et l’activité est déjà sur le déclin, en dépit d’une ouverture aux voitures particulières électriques et hybrides. Le départ début 2025, à sa demande, d’Emmanuel Bonnaud, PDG depuis les débuts, constituait un premier signal négatif. Le processus de vente initié par la Caisse des dépôts confirme que Movivolt est en situation d’échec. Les raisons d'un échec Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation, alors que le secteur de la location longue durée apparaît, de premier abord, très florissant. Movivolt avait grandement misé sur le déploiement à grande échelle des zones à faibles émissions (ZFE), d’où sa spécialisation dans les VUL électriques. Un mauvais calcul puisque les ZFE ont été rayées de la carte. Mais il ne s’agit certainement pas de l’unique origine des maux dont souffre Movivolt. Le loueur a aussi pu souffrir de la décision de la Banque postale de se tourner vers Arval pour développer ses offres de location longue durée BtoB, alors que son actionnaire majoritaire n’est autre que la Caisse des dépôts. Rappelons toutefois que pour poursuivre son développement, Movivolt avait annoncé une augmentation de son capital social de dix millions d’euros en 2024, pour atteindre 25 millions d’euros. Une opération alors réalisée auprès des actionnaires historiques que sont la Banque des territoires et Véhiposte (groupe La Poste). Cinq millions avaient été libérés en 2024, les cinq autres millions ayant été appelés le 16 janvier 2025.

