Avec Sebastian Birkel, Europcar a trouvé le successeur d’Alain Favey

Le loueur courte durée Europcar Mobility Group procède au recrutement de Sebastian Birkel au poste de président du directoire. Il succède à Alain Favey, qui a récemment pris la direction générale de Peugeot.

Sebastian Birkel est le nouveau président du directoire d'Europcar Mobility Group. ©Europcar

Sebastian Birkel, 42 ans, est le nouveau président du directoire d’Europcar Mobility Group. Le loueur courte durée, à la tête d’une flotte de 280 000 véhicules à travers le monde, a ainsi trouvé le successeur d’Alain Favey, qui a rejoint Peugeot début 2025 en qualité de directeur général.

Sebastian Birkel a déjà fait ses preuves dans le secteur de la LCD. Il a été PDG de Sixt en Amérique du Nord, de fin 2017 à début 2021. Il s’est distingué à cette occasion en conduisant "le redressement et le développement des opérations" pour faire de Sixt une marque "hautement concurrentielle, avec une croissance rentable", indique Europcar Mobility Group dans son communiqué.

Le nouveau président du directoire a ensuite eu la charge du sourcing mondial de la flotte du loueur allemand et du contrôle de gestion du groupe, en sa qualité de membre du board Finance. Plus récemment, il a dirigé le groupe Profection, spécialisé dans les services RH et biens immobiliers.

Joachim Hinz, nouveau directeur financier

"Nous sommes très heureux d’accueillir Sebastian Birkel à la tête d’Europcar Mobility Group. Face aux défis actuels, il va nous apporter tout à la fois expertise opérationnelle, vision stratégique et expérience internationale, pour conduire le groupe sur le chemin d’une croissance rentable", réagit Christian Dahlheim, président du conseil de surveillance d’Europcar Mobility Group et PDG de Volkswagen Financial Services.

"Le secteur de la location de véhicules est actuellement confronté à d’importants vents contraires, confie pour sa part Sebastian Birkel. Dans ce contexte, ma priorité sera de mobiliser toutes les énergies du groupe, en m’appuyant sur ses forces intrinsèques et en travaillant main dans la main avec les équipes, pour traverser cette période complexe et construire des perspectives durables."

À compter du 1er mai 2025, date de prise de fonction officielle du nouveau venu, le directoire d’Europcar Mobility Group sera au complet. Outre Sebastian Birkel, y siègeront Joachim Hinz, nouveau directeur financier en provenance de Seat, et Olivier Baldassari, directeur des opérations, qui occupait le poste de président du directoire par intérim.