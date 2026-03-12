Agorastore assurera le remarketing pour la flotte de NaTran
Agorastore va travailler pour NaTran. La maison de vente aux enchères et le principal opérateur français de transport de gaz (ex-GRT-Gaz) ont annoncé avoir trouvé un accord. Celui-ci concerne le remarketing des voitures et des véhicules utilitaires issus de sa flotte sur le marché des véhicules d'occasion.
Ce partenariat s’inscrit dans une approche structurée visant à optimiser la gestion de ses actifs, tout en garantissant des ventes transparentes, une performance opérationnelle renforcée, a-t-il été expliqué dans le communiqué diffusé le 11 mars 2026.
"Le dispositif mis en place par Agorastore pour NaTran s’intègre de manière complète à notre service logistique : du convoyage au stockage, en passant par l’inventaire pour valoriser chaque produit, jusqu’à l’organisation du retrait du véhicule par l’acheteur", a souligné Romain Landelle, directeur des marchés grands comptes chez Agorastore.
Une première salve annuelle de 200 véhicules
Dès cette première année de collaboration, NaTran va confier 200 véhicules à la maison de vente aux enchères. Cela revient à un peu moins de 10 % de la flotte exploitée par la société de transport de gaz. En effet, quelque 2 500 véhicules constituent le parc roulant de l'entreprise.
Pour Agorastore, cette signature renforce la présence sur le marché des voitures légères. "Nous réalisons 70 % de notre activité sur ce segment", confirme Romain Landelle. En 2025, plus de 3 000 vendeurs publics et privés ont eu recours au service de la société installée à Montreuil (93), lui permettant d'atteindre la barre des 24 800 véhicules (tous segments confondus) adjugés pour sa vingtième année.
