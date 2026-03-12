Agorastore assurera le remarketing pour la flotte de NaTran

Publié le 12 mars 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

La maison de vente aux enchères a annoncé un accord avec NaTran (ex-GRT-Gaz) en vue d'assurer la revente sur le marché de l'occasion des voitures légères et des véhicules utilitaires sortis de sa flotte. NaTran confiera autour de 200 unités dès 2026.

Léa Pichot et Pierre Srocynski, de la direction finance, RSE & Achats de NaTran, aux côtés de Bastien Régis, responsable du marché environnement et énergie, et Romain Landelle, directeur des marchés grands comptes d'Agorastore. ©DR

Agorastore va travailler pour NaTran. La maison de vente aux enchères et le principal opérateur français de transport de gaz (ex-GRT-Gaz) ont annoncé avoir trouvé un accord. Celui-ci concerne le remarketing des voitures et des véhicules utilitaires issus de sa flotte sur le marché des véhicules d'occasion. Ce partenariat s’inscrit dans une approche structurée visant à optimiser la gestion de ses actifs, tout en garantissant des ventes transparentes, une performance opérationnelle renforcée, a-t-il été expliqué dans le communiqué diffusé le 11 mars 2026. "Le dispositif mis en place par Agorastore pour NaTran s’intègre de manière complète à notre service logistique : du convoyage au stockage, en passant par l’inventaire pour valoriser chaque produit, jusqu’à l’organisation du retrait du véhicule par l’acheteur", a souligné Romain Landelle, directeur des marchés grands comptes chez Agorastore. Une première salve annuelle de 200 véhicules Dès cette première année de collaboration, NaTran va confier 200 véhicules à la maison de vente aux enchères. Cela revient à un peu moins de 10 % de la flotte exploitée par la société de transport de gaz. En effet, quelque 2 500 véhicules constituent le parc roulant de l'entreprise. Remarketing : lancement de Carvis pour accompagner les petites flottes Pour Agorastore, cette signature renforce la présence sur le marché des voitures légères. "Nous réalisons 70 % de notre activité sur ce segment", confirme Romain Landelle. En 2025, plus de 3 000 vendeurs publics et privés ont eu recours au service de la société installée à Montreuil (93), lui permettant d'atteindre la barre des 24 800 véhicules (tous segments confondus) adjugés pour sa vingtième année.

