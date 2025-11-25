Agilauto se tourne vers EDF pour les primes CEE

Le loueur longue durée a noué un partenariat avec EDF pour accompagner ses clients dans le dispositif des certificats d’économies d’énergie. Agilauto a décidé d’intégrer la prime directement au financement des véhicules électriques éligibles.

EDF est le partenaire CEE d'Agilauto. ©AdobeStock-Naypong Studio

Agilauto accélère sur le sujet des certificats d’économies d’énergie (CEE) avec la signature d’un partenariat avec EDF. "S’appuyer sur EDF comme partenaire pour les primes CEE était une évidence", confie Jean-Michel Baylaucq, directeur exécutif du loueur longue durée du groupe Crédit Agricole.

Cet accord a été conçu de telle sorte que le montant des primes CEE soit directement déduit des loyers. Agilauto centralise la constitution du dossier de demande de prime dans son parcours client et tient compte du montant dans le financement du véhicule.

46 % de véhicules électriques en 2025

"Nous avons souhaité intégrer ce dispositif au maximum dans notre parcours client pour alléger la charge administrative de nos clients et préserver la trésorerie des professionnels et entreprises", explique Jean-Michel Baylaucq.

"En simplifiant cette étape et en déduisant cette aide du loyer, poursuit-il, nous espérons inciter nos clients à s’orienter vers la mobilité électrique et tout particulièrement les professionnels utilisant des véhicules utilitaires encore majoritairement équipés de motorisations diesel."

Agilauto se montre très actif sur le financement de modèles électriques. Le loueur annonce en effet que 46 % des véhicules qu’il a financés entre janvier et septembre 2025 sont électriques. Un ratio largement supérieur à la moyenne du marché.