Le groupe Amplitude confie les ventes BtoB à Robin Richard

Pour soutenir sa dynamique de croissance sur le marché des entreprises, le groupe Amplitude structure la cellule dédiée. Robin Richard en prend la direction et profitera d'investissements logistiques, réalisés sous la forme d'un nouveau parc de transit situé en Île-de-France.

Robin Richard, directeur des ventes flottes, grands comptes et LLD du groupe Amplitude. ©Amplitude

Le groupe Amplitude vient de confirmer la nomination de Robin Richard à la direction de la cellule dédiée aux flottes, aux grands comptes et à la location longue durée. Ce dernier signe ainsi son retour chez le distributeur troyen qu'il avait quitté en 2021 après avoir passé plus de huit ans dans les effectifs.

L'arrivée de Robin Richard à ce poste concrétise la volonté du groupe de distribution présidé par Gérald Richard de monter en régime sur ce segment de marché. Il lui a été confié pour mission de renforcer l’expertise du concessionnaire multimarque et d'identifier des axes de développement stratégiques.

Robin Richard maîtrise l'environnement de la vente automobile. Il s'y est exercé dans le groupe Amplitude avant de rejoindre Vinfast pour mettre en place les outils opérationnels des forces commerciales. Il a également compté dans les rangs de Fisker d'abord à la logistique de la livraison, puis en qualité de responsable de point de vente.

Une plateforme de livraison et de restitution

Diplômé de la MBS Business School de Montpellier (34) et titulaire d'un Master 1 en commerce international et marketing obtenu au Mexique, Robin Richard va superviser les ventes BtoB réalisées dans les 64 concessions du groupe. Pour mémoire, la plaque qui s'étend sur six régions se constitue de 15 marques couvrant tous les segments de produits.

En plus du recrutement de Robin Richard, le groupe Amplitude annonce la création d'un centre logistique en région parisienne. Une structure destinée à fluidifier les livraisons et les restitutions de véhicules. En parallèle, le distributeur va centraliser le secrétariat commercial afin de gagner en réactivité et en précision des réponses apportées aux clients.