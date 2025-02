Volkswagen en dit plus sur sa voiture électrique à 20 000 euros

La marque de Wolfsburg se lancera dans la course à la voiture électrique à 20 000 euros en 2027. Volkswagen vient de divulguer la première image du concept qui sera révélé dans sa totalité en mars 2025.

Volkswagen dévoilera le concept de sa voiture électrique à 20 000 euros au mois de mars 2025. ©Volkswagen

Volkswagen compte bien se mêler à la lutte sur le marché des voitures électriques à 20 000 euros. Une entrée en lice prévue pour 2027. La première pierre du projet vient d’être posée avec la diffusion d’un cliché du concept car qui sera dévoilé dans son intégralité en mars prochain.

Thomas Schäfer, PDG de la marque, présente cette future proposition comme "un modèle électrique performant, abordable et rentable, produit en Europe pour l’Europe". Cette annonce a été faite à l’occasion d’une réunion d’entreprise tenue à Wolfsburg, le siège allemand de VW.

Le but est de redonner du baume au cœur des troupes, malmenées par les récentes annonces de réductions d’emplois et de fermetures d’usines. "Le nouveau modèle électrique d’entrée de gamme sera une Volkswagen au sens littéral du terme. Il était donc logique que les salariés présents sur le site de production de Wolfsburg soient les premiers à le découvrir à l’occasion de l’assemblée générale du personnel, avant le public", commente Daniela Cavallo, présidente du comité central d’entreprise et du comité d’entreprise du Groupe Volkswagen AG.

Golf et T-Roc électriques

Rappelons que VW a décidé d’avancer en solo sur ce projet. Des discussions avaient été entamées avec Renault sans aboutir. Rappelons que la marque au losange prévoit d’arriver sur le segment avec la future Twingo, prévue pour 2026.

Volkswagen entend donner un grand coup d’accélérateur sur l’électrique. En plus de sa voiture à 20 000 euros, le constructeur commercialisera une ID.2 à moins de 25 000 euros dès 2026. Il y aura en tout neuf nouveaux modèles électriques d’ici 2027 au catalogue.

Le cœur battant de cette offensive sera l’usine de Wolfsburg. Y seront notamment produites la future Golf électrique basée sur la nouvelle plateforme SSP (scalable systems platform) et le T-Roc électrique.