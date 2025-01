Suma, Sofibrie et LG accrochent le panneau Maxus

Maxus avance dans la construction de son réseau de distribution en France avec l’arrivée de trois nouveaux investisseurs. Suma, Sofibrie ainsi que le Groupe LG vont ouvrir des showrooms dédiés à la marque chinoise de véhicules utilitaires légers.

Maxus poursuit la construction de son réseau de distribution en France. ©Maxus

Maxus fait le point sur la constitution de son réseau de distribution en France. Le constructeur chinois, propriété du groupe SAIC, annonce avoir signé avec quatre nouveaux groupes en vue d’accroître sa présence sur le territoire national.

À Alès (30), en région Occitanie, la distribution de la marque est confiée au Groupe LG. En région Nouvelle-Aquitaine, précisément à Poitiers (86), Maxus a décidé de faire confiance à Sofibrie. Suma ouvre pour sa part deux sites en région Auvergne-Rhône-Alpes, l’un à Chalon-sur-Saône (71), l’autre à Viriat (01).

"Ces développements illustrent notre positionnement de plus en plus fort et notre capacité à répondre aux besoins croissants des professionnels. Nous remercions nos nouveaux partenaires pour leur confiance et leur engagement à nos côtés. D’autres signatures sont en cours, et nous restons ouverts à toute manifestation d’intérêt pour les départements encore non couverts", commente Julien Gautherot, directeur du développement réseau de Maxus France.

Maxus renforce en parallèle sa collaboration avec le Groupe Loret, qui distribue déjà ses produits en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Les deux parties se sont entendues pour implanter la marque sur l’île de La Réunion, à Saint-Louis.