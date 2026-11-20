L'Autorité de la concurrence annonce que l'allemand Schmitz Cargobull envisage d'acquérir Lamberet. Le carrossier-constructeur français a été placé en redressement judiciaire en juillet 2026.

Lamberet pourrait être racheté d'ici la fin de l'année. ©Lamberet

L'avenir pourrait s'éclaircir d'ici la fin d'année pour Lamberet. Le carrossier-constructeur français pourrait bien avoir trouvé un repreneur. L'Autorité de la concurrence indique en effet que Schmitz Cargobull envisage "d'acquérir le contrôle exclusif d'une partie des actifs de la société Lamberet et de ses filiales Lamberet Deutschland, Lamberet Vehículos Frigoríficos et Kerstner". Le dépôt des observations des tiers est ouvert jusqu'au 10 décembre prochain.

Un millier de salariés chez Lamberet

Lamberet avait demandé son placement en redressement judiciaire début juillet 2026. Depuis, le spécialiste de la carrosserie frigorifique, qui emploie près de 1 000 salariés, poursuit son activité : ses sites de production tournent et les commandes continuent d'affluer.

Lamberet annonçait même, mi-octobre, que sept projets de reprise avaient été déposés. Basé à Saint-Cyr-sur-Menthon (01), le carrossier pourrait donc trouver une issue de secours, alors que Durisotti et Aubineau Constructeur ont, eux, subi une liquidation judiciaire ces derniers mois.

Contactés par notre rédaction, ni Lamberet ni Schmitz Cargobull n'ont souhaité réagir, dans l'attente de la suite des procédures légales. Un point d'étape est attendu d'ici la fin novembre.