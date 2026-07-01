Dacia Sandero, le grand saut hybride

Publié le 1 juillet 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

La Sandero et sa déclinaison Stepway sont désormais proposées en version full hybrid de 155 ch, respectivement à partir de 19 900 et 21 400 euros. Dacia dispose à présent d’une gamme électrifiée complète.

La Sandero est déclinée en version hybride à compter de juillet 2026. ©Dacia

En attendant la prochaine génération qui bénéficiera d’une déclinaison 100 % électrique, la Sandero actuelle effectue ses premiers pas dans l’électrification. Le modèle emblématique de Dacia est proposé en version full hybrid à compter de juillet 2026. La Sandero se met au diapason. La petite berline était le dernier modèle au catalogue du constructeur à ne pas bénéficier d’une telle technologie. Le Duster, le Bigster et le Jogger avaient franchi le pas avant elle. Il s’agit sans surprise de la même motorisation Hybrid 155. Elle se compose d’un moteur 4 cylindres 1,8 l essence de 109 ch, de deux moteurs électriques (un moteur de 50 ch et un démarreur/générateur haute tension) et d’une batterie de 1,4 kWh. À partir de 19 900 euros La Sandero, ainsi motorisée, affiche 96 g/km de CO2, soit une consommation de 4,2 l/100 km. La déclinaison Stepway, elle aussi concernée par cette évolution, est homologuée à 4,4 l/100 km et 100 g/km de CO2. Dacia a-t-elle perdu son âme ? Cette nouvelle mécanique, plus sophistiquée que les TCe 100/110 et Eco-G 120 qui restent au catalogue, est logiquement moins abordable financièrement. La Sandero Hybrid 155 débute à 19 900 euros en finition Expression et grimpe à 20 900 euros en finition Journey. L’addition est encore plus salée pour la Stepway, dont les tarifs s’échelonnent de 21 400 à 22 400 euros. Loin des standards historiques de Dacia en termes d’accessibilité. Le constructeur insiste toutefois sur le fait qu’il s’agit des offres hybrides les moins chères du marché. Pas sûr toutefois que les clients historiques y trouvent leur compte…

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