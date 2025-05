Avec l’A390, Alpine craque à son tour pour les SUV

La marque au A fléché, qui fête ses 70 ans cette année, vient de dévoiler le tout premier SUV de son histoire. Qui plus est électrique ! Baptisé A390, ce nouveau venu reste fidèle à l’esprit sportif d’Alpine, comme en témoigne sa puissance pouvant atteindre 470 ch.

Conçue et fabriquée en France, dans l’usine historique de la marque à Dieppe, l’A390 met en avant le savoir-faire tricolore. ©Alpine

Rares sont les constructeurs qui ne comptent pas de SUV dans leur gamme en 2025. D’autant que même les marques les plus prestigieuses ont déjà franchi le pas, à l’image de Lamborghini avec son Urus ou de Ferrari avec son Purosangue. Si Alpine ne joue pas dans la même cour que ces mastodontes de la sportivité, la marque française faisait tout de même partie des quelques constructeurs à ne pas proposer de SUV au sein de sa gamme.

Et pour cause, celle d’Alpine se limite aujourd’hui à deux modèles. L’A110, un coupé sportif commercialisé depuis 2018, ainsi que l’A290, cousine de la Renault 5 E-Tech, dont les livraisons ont démarré fin 2024. Mais la marque fondée par Jean Rédélé s’apprête à accueillir une troisième voiture dans sa gamme de véhicules sportifs. Et sans grande surprise, il s’agira d’un SUV qui prendra le nom d’A390.

Ce modèle vient d'être présenté par Luca de Meo, directeur général du groupe Renault, et Philippe Krief, patron d’Alpine, à Dieppe (76), terre natale de la marque au A fléché. Il s’agit là du deuxième membre du Dream Garage Alpine, après l’A290 et avant la future A110 qui sera, elle aussi, 100 % électrique.

Cependant, les ambitions ne seront pas les mêmes pour l’A390. Ce dernier aura en effet pour objectif d’élargir la clientèle de la marque, en allant conquérir de nouveaux acheteurs, avec en première ligne une clientèle professionnelle, particulièrement friande de C-SUV.

Allure sportive

Si le design du nouveau A390 vous est familier, c’est qu’il s’inspire grandement du concept car A390 β, dévoilé à l’occasion du Mondial de l'Auto 2024. Les proportions, la silhouette, la signature lumineuse étaient donc un avant-goût très proche de ce qu’est devenue la version de série de l’A390.

Avec une longueur de 4,61 m, une largeur de 1,88 m et une hauteur de 1,53 m, ce SUV fastback affiche des dimensions généreuses, mais surtout inédites pour une Alpine. L’esprit de sportivité d’Alpine est néanmoins conservé à travers ce nouveau modèle. L’aérodynamique est ainsi soigneusement travaillée, de la lame du capot sculpté à la jupe arrière, laissant passer l’air pour canaliser les flux aérodynamiques. Le caractère sportif du véhicule est aussi renforcé par des grandes jantes de 20 ou 21 pouces, selon la finition choisie.

Côté design, la face avant arbore une toute nouvelle signature lumineuse formée d’une nuée de triangles illuminés, appelée "Cosmic Dust" par le constructeur, et évoquant l’image d’une comète transperçant l’atmosphère. Des triangles fragmentés que l’on retrouve également à l’arrière de la voiture, et qui encadrent un logo Alpine en toutes lettres rétro-éclairé, tandis qu’un discret spoiler peint en noir intégré à la base de la lunette arrière renforce l’allure sportive.

Un coffre de 532 l

L’intérieur de l’A390 reste dans la lignée de celui de l’Alpine A290. On y retrouve ainsi un poste de conduite orienté vers le conducteur, avec des écrans haute définition de 12,3 et 12 pouces disposés en forme de "L", déjà aperçus sur d’autres modèles de Renault. Malgré ces écrans, Alpine ne fait pas l’impasse sur les boutons physiques, notamment pour la climatisation, permettant au conducteur d’intervenir sur les réglages sans quitter la route des yeux.

Les boutons colorés sur le volant, inspirés du monde de la Formule 1, refont quant à eux leur apparition et permettent de jouer avec le niveau de régénération et la puissance du moteur. L’A390 reçoit en plus des sièges sport à réglages électriques et chauffants, constitués de différents revêtements dont l'un en microfibre signé Alcantara, typique de voitures de sport. Enfin, le C-SUV du constructeur français offre un vaste volume de coffre de 532 l, un record pour une Alpine !

Jusqu’à 555 km d’autonomie

Conçu et fabriqué en France, dans l’usine historique de la marque à Dieppe, l’A390 met en avant le savoir-faire tricolore. D’autant que ses moteurs sont fabriqués dans la manufacture de Cléon (76), quand ses batteries hautes performances fournies par Verkor emploient des cellules et des modules produits à Dunkerque et assemblés à Douai (59).

En parlant de la batterie, celle-ci offre une capacité généreuse de 89 kWh utiles, permettant à l’A390 de réaliser jusqu’à 555 km en cycle WLTP entre deux recharges. Une pompe à chaleur est par ailleurs incluse dès le premier niveau de finition, permettant d'optimiser la température de l'habitacle et de préserver l'autonomie.

Les ingénieurs de la marque ont mis au point un ensemble de trois moteurs électriques, un à l’avant et deux à l’arrière pour chacune des deux roues. De quoi offrir une transmission intégrale, une première chez Alpine, et d'assurer des performances dignes d’une sportive. L'A390 accélère de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 s pour la version GTS forte d’une puissance totale de 470 ch et de 808 Nm de couple. À titre de comparaison, cette accélération est égale à celle de l’Alpine A110 R.

Si la version GTS constitue le haut du panier, l’A390 sera également disponible en version GT, qui développe un total de 400 ch, accélère en 4,8 s de 0 à 100 km/h et atteint une vitesse maximale de 200 km/h (contre 220 km/h pour la GTS). L’ouverture des commandes du SUV 100 % électrique d’Alpine est prévue pour la fin de l’année 2025.