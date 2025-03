Yaël Bennathan nommée directrice générale de BNP Paribas Artegy

BNP Paribas Leasing Solutions annonce la nomination de Yaël Bennathan au poste de directrice générale de BNP Paribas Artegy. Elle succède à Stéphane Spitz.

Yaël Bennathan vient d'être nommée directrice générale de BNP Paribas Artegy. ©BNP Paribas

Yaël Bennathan vient d'être nommée directrice générale de BNP Paribas Artegy au sein de BNP Paribas Leasing Solutions. Elle remplace Stéphane Spitz. Pour rappel, BNP Paribas Artegy est une marque de BNP Paribas qui commercialise depuis plus de 30 ans auprès des entreprises des solutions de location avec services et de gestion de parc, spécialisées dans le véhicule industriel. Cette filiale gère en France un parc de plus de 9 000 véhicules.

Âgée de 48 ans et diplômée de l’école de management Audencia, Yaël Bennathan intègre le groupe BNP Paribas en 1999, où elle occupera différents postes au sein de la banque commerciale en France. Elle rejoint ensuite Wealth Management en 2007 en tant que senior private banker, puis devient structured products global advisor. En 2015, elle intègre Arval au poste d'international business development manager, puis est nommée à la tête d'Arval Mobility Observatory et enfin, elle gère la branche International Pricing & Tender depuis 2023.

Yaël Bennathan est également présidente de l’association BNP Paribas MixCity depuis 2022. Forte de plus de 1 600 membres au sein de la banque en France (près de 10 000 à l’international), l’association contribue à faire bouger les lignes de la diversité pour une meilleure représentation des femmes à tous les niveaux de la hiérarchie et accompagne les collaboratrices et collaborateurs dans leur développement personnel et professionnel.

"Je suis ravi d’accueillir Yaël au comité de direction Equipment & Logistics Solutions. Son parcours multi-entités constitue un réel atout pour BNP Paribas Leasing Solutions. De plus, grâce à son expérience en tant que head of Arval Mobility Observatory, Yaël, accompagnée d’Arnaud Villeger, directeur de l’Observatoire du véhicule industriel (OVI), apportera de nouvelles perspectives à cette étude qui fait référence dans le secteur du transport. Je lui souhaite la bienvenue et beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions", déclare David Delestre, responsable de la ligne de métier Equipment & Logistics Solutions France.