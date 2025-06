Gautier Chatelus promu à la présidence de Driveco au côté du cofondateur

Directeur général du groupe, Gautier Chatelus a été nommé président de Driveco. À ce titre, cet ingénieur de formation partage la gouvernance avec Ion Leahu-Aluas, cofondateur et visage de l'entreprise spécialisée dans les infrastructures de recharge de voitures électriques.

Gautier Chatelus, nouveau président de Driveco. ©LinkedIn

Il n'y aura plus un unique homme à la barre. Driveco, spécialiste des bornes de recharge de voitures électriques, a annoncé la nomination de Gautier Chatelus au poste de président. Dès lors, il partage la gouvernance de l'entreprise avec Ion Leahu-Aluas, cofondateur et jusqu'à présent seul à porter la casquette de capitaine.

Ce mouvement dans la haute sphère de l'organigramme a été officialisé par voie de communiqué, le 5 juin 2025. Gautier Chatelus évolue dans le groupe depuis octobre dernier. Il a débarqué en qualité de directeur général. Mais il connaît la dimension de son nouveau poste pour l'avoir assuré chez Logivolt pendant près de trois ans.

Ingénieur de formation, ce polytechnicien possède une solide expertise dans les secteurs de l’énergie et de la mobilité acquise à travers une carrière diversifiée dans le secteur public (ministères de l’Équipement et des Finances), privé (Total) et institutionnel (Caisse des Dépôts).

En rejoignant Ion Leahu-Aluas au sommet de Driveco, il doit permettre à l'entreprise de structurer sa rapide croissance. En 2025, le nombre de stations en exploitation passera de 1 400 à 1 600 sites, non seulement en France, mais aussi en Belgique, en Italie et en Espagne.

Ion Leahu-Aluas continuera de diriger l’exécution opérationnelle au quotidien. La mise en place de cette nouvelle gouvernance n'a rien d'étonnant après la levée de fonds de 250 millions d'euros réalisée en mai 2023, la troisième plus importante en France tous secteurs confondus cette année-là.