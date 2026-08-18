Fleet & Mobility Day 2026 : l'événement de la rentrée à ne pas manquer

Publié le 18 août 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Électrification des parcs, nouvelles réglementations, fiscalité, intelligence artificielle et évolution des usages de mobilité : les gestionnaires de flotte font face à de nombreux défis. Le 15 septembre prochain, Fleet & Mobility Day 2026 réunira l'ensemble de l'écosystème de la mobilité d'entreprise pour décrypter ces mutations et donner aux décideurs les clés pour anticiper les flottes de demain. Il est encore temps de vous inscrire !

L'édition 2026 de Fleet & Mobility Day se tiendra le 15 septembre à l'hippodrome ParisLongchamp. ©Le Journal des Flottes

Dans un environnement en constante évolution, les entreprises doivent plus que jamais adapter leur politique de mobilité. La transition énergétique, l'accélération des innovations technologiques, la maîtrise des coûts, l’instabilité fiscale et les nouvelles attentes des collaborateurs sont autant d’enjeux qui rebattent les cartes de la gestion de flotte. Face à ces défis, le Fleet & Mobility Day 2026 entend s'imposer comme un moment privilégié de réflexion, de partage d'expériences et de prospective. Tout au long de la journée du 15 septembre, gestionnaires de parc, responsables mobilité, directions achats, loueurs, constructeurs, énergéticiens, fournisseurs de solutions et experts du secteur se retrouveront pour échanger autour des grandes tendances qui façonneront la mobilité de demain. Conférences, keynotes, essais… Au programme de cette édition 2026, des conférences, keynotes et workshops qui aborderont les défis de l'électrification des flottes et du déploiement des infrastructures de recharge, les évolutions réglementaires et fiscales, les nouveaux outils de pilotage fondés sur la data et l'intelligence artificielle, ainsi que les solutions de mobilité destinées à répondre aux nouveaux usages des entreprises et de leurs collaborateurs. Au-delà des conférences et des tables rondes, le Fleet & Mobility Day se veut également un lieu de rencontres et de networking. L'événement offrira aux participants l'opportunité d'échanger avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème présents, de découvrir les dernières innovations du marché et de partager les bonnes pratiques qui permettront de relever les défis de demain. Les visiteurs pourront également se familiariser avec les nouveautés automobiles électriques et hybrides du moment, par le biais de l’exposition statique, mais aussi via des essais sur des trajets prédéfinis avec notre partenaire Actua Formation. Découvrez ici le programme complet des keynotes, tables rondes et workshops Inscriptions ouvertes Fleet & Mobility Day 2026 est là pour apporter des réponses concrètes aux décideurs et leur permettre de prendre une longueur d'avance sur les évolutions qui redessinent déjà la mobilité des entreprises. Rendez-vous le 15 septembre 2026 à l'hippodrome ParisLongchamp pour une journée placée sous le signe de l'anticipation, de l'innovation et du partage d'expériences. Les inscriptions sont ouvertes, il vous suffit de cliquer sur ce lien.

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