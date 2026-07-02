Votez pour la personnalité de l’année 2026 du marché des flottes

Publié le 2 juillet 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 3 min de lecture

Le Journal des Flottes vous propose d'élire la personnalité qui a marqué le secteur cette année, pour ses initiatives, ses responsabilités et son influence. Rendez-vous sur notre page LinkedIn pour participer au vote.

Le trophée de la personnalité flotte de l'année 2026 sera remis le 15 septembre 2026, lors de Fleet & Mobility Day. ©DR

Qui sera la personnalité de l’année 2026 du marché des flottes ? C’est à vous de choisir. Le Journal des Flottes vous propose de répondre au sondage posté sur sa page LinkedIn. Cette récompense sera décernée à l’occasion de Fleet & Mobility Day, le 15 septembre 2026. Les trois personnalités pour lesquelles nous vous proposons de voter sont Julien Bessière, directeur de Skoda France, Aurélien de Meaux, cofondateur et président d’Electra, et Jean-Michel Baylaucq, directeur exécutif d’Agilauto. Les votes sont ouverts jusqu'au 13 juillet. Pour voter, c'est par ici ! Julien Bessière, directeur de Skoda France Julien Bessière dirige Skoda France depuis le 1er janvier 2024. Son mandat à la tête de la marque tchèque du groupe Volkswagen est marqué par une envolée des immatriculations, notamment sur le marché BtoB. Skoda était la 7e marque sur le marché des flottes à la fin de l'année 2025 et s’est hissée à la 5e place après les cinq premiers mois de 2026 (+30,6 %), derrière Renault, Peugeot, Citroën et Volkswagen. Une performance remarquable, portée par une gamme électrique bien née, au regard de la morosité qui ronge actuellement le secteur des flottes, en repli de 8 % depuis janvier. Aurélien de Meaux, cofondateur et président d’Electra En l’espace de cinq ans, Electra s’est imposé comme l’un des leaders de la recharge rapide en Europe. L’entreprise cofondée en 2021 par Aurélien de Meaux est aujourd’hui présente dans dix pays. Elle s’est hissée au premier rang des réseaux de charge rapide en France (400 stations) et à la 3e place en Europe (750 stations). Une trajectoire remarquable dans un secteur où la bataille pour le maillage et la vitesse de déploiement est la clé. Pour cela, Aurélien de Meaux et ses équipes ont su convaincre les investisseurs en levant plus d’un milliard d’euros, dont une partie sera dorénavant consacrée à l’ouverture de stations de recharge ultrarapide (600 kW). Jean-Michel Baylaucq, directeur exécutif d'Agilauto La vaste offensive du groupe Crédit Agricole dans le financement automobile a notamment donné naissance à Agilauto. Jean-Michel Baylaucq en est le chef d’orchestre depuis 2023. En moins de trois ans, le loueur longue durée des Caisses régionales et de LCL a vu son parc géré dépasser les 15 000 véhicules, avec une très forte dominante électrique. L’ambition est d’atteindre les 50 000 en 2028. L’impulsion donnée par Jean-Michel Baylaucq porte donc ses fruits et Agilauto se présente comme une alternative sérieuse sur un marché de la LLD où le nombre d’opérateurs se réduit, au fil des concentrations.

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