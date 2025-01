Samsara vient compléter la liste des partenaires de Stellantis en matière de télématique, en signant un partenariat avec Mobilisights. Toutes les données des véhicules du constructeur peuvent dorénavant remonter sur la plateforme Connected Operations du télématicien.

Samsara rejoint l'écosystème télématique du groupe Stellantis. ©Opel

Les clients professionnels de Stellantis souhaitant remonter des données télématiques de leurs véhicules peuvent désormais le faire via la plateforme Connected Operations de Samsara. Le télématicien vient de nouer un partenariat en ce sens avec Mobilisights, la filiale du constructeur en charge des données connectées.

Samsara rejoint ainsi l’écosystème de Stellantis auquel participent déjà la plupart des télématiciens. "Nous sommes ravis de travailler avec Mobilisights pour fournir des données en temps réel qui permettent aux entreprises européennes de fonctionner de manière plus efficace, plus sûre et plus durable", déclare Paul George, directeur de la division OEM chez Samsara.

Véhicules équipés nativement

Le télématicien se rapproche ainsi du deuxième constructeur européen, fort de 14 marques, dont Peugeot, Citroën, Opel ou encore Fiat. La plupart des modèles du groupe sont équipés nativement d’un boîtier télématique, ce qui facilite la remontée de données (géolocalisation, kilométrage, consommation…) sans avoir à installer de matériel supplémentaire.

Samara précise que l’intégration de sa plateforme s’applique à la plupart des véhicules fabriqués après 2024, ainsi qu'à certains modèles de 2018 à 2024. Inscrire les véhicules à Connected Operations nécessite seulement la saisie du numéro d'identification du véhicule.