Patrick Buchard devient directeur général du groupe Gruau

Xavier Aumonier cède sa place à Patrick Buchard au poste de directeur général du groupe Guau. Ce dernier travaille depuis près de 25 ans au sein de la direction du constructeur-carrossier.

Patrick Buchard, nouveau directeur général du groupe Gruau. ©Groupe Gruau

Patrick Buchard occupe désormais le poste de directeur général du groupe Gruau. Nommé par le président du constructeur-carrossier Patrick Gruau, il remplace Xavier Aumonier qui quitte le groupe familial. "J’ai décidé de m’appuyer sur un homme «maison», et c’est tout naturellement que mon choix s’est tourné vers Patrick Buchard. Il dispose de toutes les qualités pour mener à bien ce nouveau défi et déployer notre projet d’entreprise 2030", explique Patrick Gruau.

En effet, Patrick Buchard a rejoint les équipes du constructeur-carrossier en 2000 au poste de directeur commercial et marketing après un début de carrière au sein de la division véhicule utilitaire de Renault. "Il est un expert en véhicule utilitaire depuis 30 ans. C’est aussi un fin connaisseur du fonctionnement de l’ensemble du groupe Gruau. Il a activement participé à son développement, et a obtenu d’excellents résultats, à l’image de ceux de 2024 au sein du pôle Mobilité urbaine", ajoute le président du groupe.

En devenant directeur général, Patrick Buchard animera dorénavant le comité exécutif avec Christophe Lucq, directeur finance et juridique, et Philippe Navarre, nommé en janvier 2025 au poste de directeur général du pôle Véhicules sanitaires. Ils veilleront au déploiement du Projet 2030, axé sur de forts engagements liés à la Responsabilité sociale, sociétale, économique et environnementale (RSS2E).