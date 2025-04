Mercedes-Benz et BMW cèdent Freenow à Lyft

Lyft annonce avoir trouvé un accord définitif avec Mercedes-Benz et BMW pour le rachat de la plateforme de réservation de VTC Freenow. L’opération s’élève à 175 millions d’euros.

Lyft va s'emparer de Freenow pour 175 millions d'euros. ©Lyft

Opération majeure dans le secteur des VTC. Freenow, la plateforme de réservation cofondée par BMW et Mercedes-Benz, est vendue à son concurrent américain Lyft. Un accord définitif a été conclu entre les trois parties pour un montant de 175 millions d’euros environ. La transaction devrait être finalisée dans le courant du second semestre 2025.

Cette acquisition va permettre à Lyft, principalement actif aux États-Unis et au Canada, de prendre une position solide en Europe et ainsi rivaliser avec son principal concurrent Uber. Freenow est en effet présent dans neuf pays du Vieux Continent (Irlande, Royaume-Uni, Allemagne, Grèce, Espagne, Italie, Pologne, France et Autriche) et plus de 150 villes.

"La meilleure plateforme de mobilité au monde"

En termes de volume d’activité, l’opérateur VTC estime que l’opération va lui permettre de "doubler son marché potentiel pour atteindre plus de 300 milliards de trajets par an", et d’augmenter ses facturations brutes annualisées d’environ un milliard d’euros. Lyft assure en parallèle dans son communiqué que Freenow "poursuivra ses activités comme elle le fait aujourd'hui, avec son équipe de management et ses employés".

"Freenow est le partenaire idéal et ils ont beaucoup à nous apprendre, déclare David Risher, PDG de Lyft. Nous construisons la meilleure plateforme de mobilité au monde, la plus orientée vers la qualité de l'expérience utilisateur, et notre entrée en Europe est une étape importante de notre croissance."

Thomas Zimmermann, DG de Freenow, estime de son côté qu’unir "ses forces avec celles de Lyft est un grand pas en avant pour Freenow et marque le début d'une nouvelle phase ambitieuse où nous renforçons notre rôle de leader dans la mobilité européenne. Nous allons repousser les limites et rehausser les attentes des propriétaires de flottes, des chauffeurs de taxi et des usagers à travers le continent."