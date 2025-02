Malus au poids : plus dure sera la taxe en 2026

Le projet de loi de finances pour 2025, tel que voté par la commission mixte paritaire, comporte bel et bien un renforcement du malus au poids. Un nouveau barème sera introduit en 2026, avec en prime l’arrivée dans le dispositif des voitures électriques.

En 2025, les véhicules hybrides rechargeables et non rechargeables sont soumis au malus au poids, avec des abattements variables. ©AdobeStock-Halfpoint

La stabilité tant réclamée par la filière automobile en matière réglementaire et fiscale n'est pas vraiment à l’ordre du jour en ce qui concerne le malus au poids. Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025, tel que validé par la commission mixte paritaire, rend encore plus complexe le dispositif. Essayons d’y voir plus clair.

Tout d’abord, le barème 2024 du malus au poids doit être reconduit en l'état en 2025. Ainsi, les voitures particulières qui pèsent moins de 1 600 kg en ordre de marche resteront exonérées de la taxe.

Barème du malus au poids en 2025 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en euros) Jusqu'à 1 599 0 De 1 600 à 1 799 10 De 1800 à 1 899 15 De 1 900 à 1 999 20 De 2 000 à 2 099 25 À partir de 2 100 30

Les PHEV déjà dans le collimateur depuis le 1er janvier

Pour corser le tout, le dispositif comprend des exceptions. En 2025, les voitures électriques demeurent exemptées de malus au poids. Ce n’est plus le cas des hybrides rechargeables (PHEV) avec une autonomie en mode tout électrique en ville supérieure à 50 km.

Depuis le 1er janvier, ces modèles sont soumis à la taxe, tout en bénéficiant d’un abattement de 200 kg sur leur masse en ordre de marche, dans la limite de 15 % de cette même masse. Pour les autres voitures hybrides (non rechargeables et rechargeables avec une autonomie électrique de moins de 50 km), une déduction de 100 kg de la masse en ordre de marche est à l'ordre du jour.

Nouveau barème en 2026

Place maintenant à 2026. Le projet de loi de finances introduit un barème plus strict, puisque le seuil de déclenchement tombe à 1,5 tonne. Le montant du malus au poids sera de dix euros par kg supplémentaire à 1,5 tonne et le barème augmentera de cinq euros par kg tous les 100 kg supplémentaires, jusqu’à 30 euros par kg pour les véhicules de deux tonnes ou plus.

Barème du malus au poids à compter de 2026 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en euros) Jusqu’à 1 499 0 De 1 500 et 1 699 10 De 1 700 à 1 799 15 De 1 800 à 1 899 20 De 1 900 à 1 999 25 À partir de 2 000 30

Le PLF prévoit également un durcissement des conditions d’abattement. Ainsi, à compter du 1er juillet 2026, seuls seront exonérés les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène et ceux dont la source d’énergie est une combinaison d’hydrogène et d’électricité. Autrement dit, une poignée de modèles.

Viendront s’ajouter à cette courte liste les véhicules à faible empreinte carbone dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité. Le PLF renvoie ici à l’article L.224-6-5 du code de l’environnement. Les détails seront fixés par décret.

Abattement de 600 kg pour les VE

Pour les voitures électriques qui ne répondraient pas aux critères fixés, un abattement de 600 kg sur la masse en ordre de marche sera malgré tout accordé, toujours au 1er juillet 2026. Précisons en outre que l’abattement pour les véhicules de société comportant au moins 8 places assises, de 500 kg en 2025, sera porté à 600 kg en 2026.

Enfin, rendez-vous est donné au 1er janvier 2027 pour les voitures hybrides dont la puissance maximale nette du moteur électrique est supérieure ou égale à 30 kilowatts. Un abattement de 100 kg sera alors introduit pour ces modèles. Ceux ne répondant pas à ces paramètres n’auront logiquement plus d’abattement.