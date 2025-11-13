L'émission du JDF : gestionnaire de flotte, un métier de plus en plus complexe

Publié le 13 novembre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Le Journal des Flottes vous propose une nouvelle émission, le jeudi 20 novembre à 10h30, ayant pour thème l’évolution du métier de gestionnaire de flotte. Nourris de l'analyse des différents experts présents sur le plateau, les échanges porteront principalement sur les outils voués à faciliter le quotidien des professionnels.

L'émission du Journal des Flottes sera diffusée le 20 novembre à 10h30. ©Le Journal des Flottes

Être gestionnaire de flotte en 2025 n’est pas une mince affaire. Le métier est plus complexe, plus riche et sans doute plus passionnant qu’il y a une dizaine d’années. Les sujets stratégiques ne manquent pas. Le tout dans un cadre réglementaire et fiscal qui évolue sans cesse, à l’image de l’introduction en 2025 de la taxe annuelle incitative et de la réforme des avantages en nature. Ces nouveaux mécanismes poursuivent un but : la bascule des parcs vers l’électrique. Le sujet figure parmi les priorités du moment dans la plupart des entreprises. Cette révolution est loin d’être neutre, en termes de coûts évidemment, mais pas seulement. Elle implique une mobilisation de toutes les ressources de l’entreprise, avec comme maîtres d’œuvre les gestionnaires de flotte. Mais pour mener à bien leur mission, ils ne peuvent plus opérer comme avant. Ils ont besoin de plus de ressources, parfois humaines, mais surtout techniques et technologiques. Télématique, logiciels de gestion de flotte, data en tout genre constituent, à coup sûr, l’une des clés de leur réussite. C’est ce que nous verrons à l’occasion de la prochaine émission du Journal des Flottes, programmée le jeudi 20 novembre à 10h30. Y prendront part : Annalisa di Girolamo, responsable des services généraux des laboratoires Expanscience,

Vincent Schachter, cofondateur et président de Pelikan Mobility,

Philippe Ambon, directeur du développement de holson,

François Denis, directeur général France de Geotab. Les inscriptions se font via le lien suivant : https://events.synerj.media/e/emission-jdf-gestionnaire-de-flotte-un-metier-de

