Le crédit mobilité séduit les salariés d’Europcar

L’alternative du crédit mobilité gagne du terrain chez le loueur courte durée. Près de 30 % des bénéficiaires d’un véhicule de fonction au sein de la holding Europcar International ont opté pour ce dispositif opéré par RoadMate.

Nicole Lefort, facilities manager d'Europcar International, revient sur le déploiement du crédit mobilité. ©Europcar

Europcar International fait figure de précurseur sur le crédit mobilité. Le loueur courte durée avait amorcé le mouvement en 2018 à l’occasion d’un déménagement de son siège des Yvelines vers Paris. Le tout via Ubeeqo, sa filiale de l’époque spécialiste des sujets de mobilité alternative.

Les salariés de l’entreprise sont donc sensibilisés de longue date à ce dispositif. À ce jour, ce sont près de 30 % des bénéficiaires d’une voiture de fonction qui ont franchi le pas, dont une minorité (15 %) a renoncé purement et simplement à son véhicule. La majorité a donc opté pour la formule mixte alliant crédit mobilité et voitures de catégorie inférieure.

"Le dispositif peut être utilisé en remplacement total ou en complément d'un véhicule de fonction, permettant ainsi de proposer une solution personnalisée selon les besoins de chacun", précise Nicole Lefort, facilities manager d'Europcar International.

Prolonger le dispositif avec le Forfait Mobilités Durables

Depuis 2024, le dispositif est piloté par RoadMate. La jeune entreprise cofondée en 2019 par Thierry Cosme a tiré son épingle du jeu grâce à "sa réactivité, la qualité de son accompagnement et la disponibilité de son service client", assure le loueur.

Le fonctionnement se veut assez simple puisque le crédit mobilité est versé chaque trimestre aux salariés. Ils peuvent alors financer leurs déplacements grâce à cette enveloppe, que ce soit du train ou de l’avion pour certaines destinations. Le crédit permet également d’acheter un vélo musculaire ou électrique, une trottinette ou des accessoires de sécurité.

"Plus qu'un levier d'économies, le crédit mobilité constitue un véritable outil de simplification des déplacements et permet d'élargir les solutions de mobilité proposées par l'entreprise", apprécie Nicole Lefort. La prochaine étape devrait être le déploiement du Forfait Mobilités Durables à tous les salariés qui ne sont pas éligibles au crédit mobilité.