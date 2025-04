La flotte de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sera alimentée par des distributeurs locaux

Publié le 22 avril 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

L'Ugap n'est plus le fournisseur de véhicules de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Au terme d'un appel d'offres réalisé fin 2024, Jullien Automobile, ainsi que le duo composé par MS Automobiles et Stellantis & You, ont gagné le contrat d'une durée de quatre ans.

MS Automobiles (photo) et Jullien Automobile fourniront les véhicules à la Région ARA. ©Le Journal de l'Automobile

Les véhicules utilisés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes (ARA) seront désormais fournis par Jullien Automobile ou le duo composé par MS Automobiles et Stellantis & You. Tel est le résultat de l'appel d'offres lancé en fin d'année 2024 et dont le verdict vient d'être partagé par Serge Martirosyan, le gérant de MS Automobiles, agent Stellantis lyonnais. Cette décision marque la fin de la collaboration entre la Région ARA et l'Ugap. Toutes les nouvelles acquisitions de véhicules destinés à la flotte régionale feront l'objet d'une mise en concurrence exclusive entre les deux candidats retenus. Ce système devrait tenir au moins quatre années avant une possibilité de reconduction. La Région Auvergne-Rhône-Alpes finance son 100e fourgon hydrogène La Région ARA exploite une flotte de 200 à 300 véhicules, d'après Serge Martirosyan. Elle se compose de tous les segments de produits, depuis la citadine jusqu'au SUV spacieux, en passant par des véhicules utilitaires et des tout-terrains. "Nous pourrions livrer entre 50 et 60 véhicules par an", anticipe le gérant de MS Automobiles qui s'est associé à Stellantis & You. Du neuf et des véhicules d'occasion Le duo lyonnais et Jullien Automobile, mandataire stéphanois, pourront commander des véhicules neufs de diverses marques ou choisir dans une liste de véhicules d'occasion ayant moins de 30 000 km au compteur. La Région ARA, qui a une politique d'achat autofinancé, orientera alors librement ses choix en fonction des enjeux budgétaires. MS Automobiles fait de son usine de reconditionnement un pôle multiservice Des achats à risque que MS Automobiles veut accompagner au mieux. L'agent mettra à disposition des équipes de la Région ARA son centre de reconditionnement de Grigny, au sud de Lyon, pour vendre une prestation de remise en beauté avant l'étape de remarketing. Plus largement, cet établissement assurera les travaux de carrosserie tout au long de la détention du véhicule.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.