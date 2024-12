Le loueur Alphabet nomme Goetz Fassbender au poste de directeur financier pour sa filiale française. Il succède à Nico Ranke, désormais directeur exécutif et CFO de BMW Financial Services en République tchèque et Slovaquie.

Goetz Fassbender, nouveau directeur financier d’Alphabet France. ©Alphabet France

Alphabet France trouve son nouveau directeur financier en la personne de Goetz Fassbender. Il remplace à ce poste Nico Ranke, qui rejoint BMW Financial Services en République tchèque et en Slovaquie. Âgé de 48 ans, Goetz Fassebender travaille depuis plus de 20 ans au sein de BMW Group en commençant sa carrière en 2002.

"Je suis ravi de rejoindre les équipes d'Alphabet France, qui se distinguent par leur motivation, leur solide expertise et leur volonté de s’imposer comme des partenaires fiables pour nos clients et nos partenaires en répondant de manière optimale à leurs besoins de solutions de mobilité, notamment durable, déclare le nouveau directeur financier d’Alphabet France. Afin d’atteindre cet objectif, nous avons à cœur de perfectionner nos processus internes et d’assurer une croissance durable et rentable de l’entreprise"

Au sein du groupe BMW, il travaille dans un premier temps à la conception et au déploiement des processus commerciaux (ventes et services financiers) à l’échelle internationale avant d’être nommé chef de projet en 2006. Trois ans plus tard, il intègre la branche BMW Financial Services en tant que contrôleur de gestion à Munich, puis prend en charge, en 2013, le contrôle des risques au sein de la succursale madrilène de l’entreprise. En 2016, il est nommé responsable du contrôle de gestion de la région Asie (Chine, Hong Kong), puis en 2019, de la zone Europe et Amériques.