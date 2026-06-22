Feu Vert franchise son réseau dédié aux entreprises

Publié le 22 juin 2026 ■ Par Mohamed Aredjal ■ 2 min de lecture

Avec l’ouverture mi-juin 2026 d’un centre au Thillay (Val-d’Oise), Feu Vert franchit une nouvelle étape dans le développement de son offre BtoB. Pour la première fois, son concept Feu Vert Services Entreprises est exploité en franchise, avec l’objectif de répondre aux besoins spécifiques des gestionnaires de flottes et des professionnels.

Situé au Thillay (95), le premier centre franchisé Feu Vert Services Entreprises s'appuie sur un atelier de 350 m2. ©JA

Le 15 juin 2026, Feu Vert a inauguré un nouveau site à proximité de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et celui-ci s'avère quelque peu symbolique. Cette implantation marque en effet une étape importante pour l’enseigne, puisqu’il s’agit du premier centre opéré en franchise sous la bannière Feu Vert Services Entreprises, une offre pensée pour les clients professionnels. Le premier centre Feu Vert Entreprises ouvre ses portes Le projet est porté par Skender et Nedj Spahija, deux entrepreneurs déjà familiers de l’écosystème de l’enseigne. Installé au cœur d’une zone d’activité récente, le site bénéficie d’un environnement fortement orienté vers la logistique et les entreprises, en cohérence avec sa clientèle cible. Le sens du service BtoB Pour séduire les professionnels, le nouveau site s'appuie sur un atelier de 350 m² équipé de quatre ponts élévateurs, d'un pont mobile et d'un ensemble d'outils permettant de réaliser les principales opérations d'entretien et de réparation automobile. Mais au-delà des équipements techniques, l'enseigne mise surtout sur les services destinés à préserver la mobilité de ses clients. Trois véhicules de remplacement sont ainsi proposés pendant la durée des interventions. Les entreprises peuvent également bénéficier d'un service de voiturier assurant la prise en charge et la restitution des voitures sur leur lieu d'activité. Si les entreprises constituent la cible prioritaire de cette implantation, le centre accueillera également les particuliers. Les automobilistes pourront y faire entretenir ou réparer leur véhicule, avec ou sans prise de rendez-vous préalable.

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