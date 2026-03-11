Fatec met l’accent sur la gestion de flotte opérationnelle avec Fleet Alternative

Le fleeter s'allie à Fleet Alternative, cabinet spécialisé dans le conseil en gestion de flotte automobile. Fatec entend ainsi renforcer son dispositif pour accompagner au mieux ses clients sur les sujets opérationnels.

Fatec s'allie à Fleet Alternative pour accélérer sur la gestion de flotte opérationnelle. ©AdobeStock-Artinun

Fatec a bâti son succès sur son plateau technique, un dispositif assez unique en France visant à accompagner les entreprises dans l’optimisation de l’entretien, la réparation et la maintenance de leur flotte automobile.

Désormais, aux côtés de cette offre "Fleet Technique", le fleeter marseillais veut booster son offre "Fleet Management" axée sur les sujets opérationnels. Celle-ci consiste à aider les clients dans le suivi et le pilotage de leur flotte, la relation conducteurs, l’optimisation du parc et des contrats, la constitution d’une car policy, la gestion des frais de remise en état ou encore la transition vers l’électrique.

Alliance avec Fleet Alternative

Pour cela, Fatec s’est allié au cabinet Fleet Alternative. Un rapprochement qui s’est traduit par la nomination du fleeter en qualité de directeur général.

"Face à la complexité croissante des enjeux des flottes, Fatec a choisi de structurer et de renforcer le rôle du conseil au cœur de son offre, souligne Thomas Bertrand, directeur général France de Fatec. Notre ambition est claire : faire évoluer la gestion de flotte vers une logique de performance durable, au service des objectifs économiques et environnementaux des entreprises."

Chaque collaboration, explique Fatec, débute par un prédiagnostic complet de la flotte et de l’entreprise, permettant d’analyser la typologie du parc, les process, la car policy, les modes de financement, les coûts et l’impact carbone.

"L’objectif est de disposer d’une vision globale avant toute mise en œuvre opérationnelle et de proposer une offre personnalisée et optimisée, au plus près des besoins et enjeux du client", est-il précisé.

Économies sur le TCO et le CO2

Les deux piliers de son offre (technique et opérationnelle) sont générateurs d’économies, assure le fleeter. Il a été constaté chez ses clients une économie allant jusqu’à 10 % sur le TCO. Les gains se traduisent aussi au niveau environnemental, avec des émissions de CO2 baissant jusqu’à 40 % grâce au pilotage de la transition énergétique.

Fatec promet enfin un gain de temps pour ses clients pouvant monter à 75 % sur les sujets opérationnels.