Cyril Châtelet prend du galon au sein de Drivalia

Publié le 9 octobre 2026 ■ Par Damien Chalon ■ < 1 min de lecture

Directeur des ventes de Drivalia depuis son arrivée en 2023, Cyril Châtelet ajoute le marketing à son périmètre. Pasquale Piccolino et Gwénaël Cevaër voient également leurs attributions évoluer au sein du loueur de CA Auto Bank.

Cyril Châtelet est nommé directeur des ventes et du marketing de Drivalia. ©Drivalia

Cyril Châtelet est promu directeur des ventes et du marketing de Drivalia. Depuis son arrivée chez le loueur de CA Auto Bank en septembre 2023, il évoluait en qualité de directeur des ventes. Il ajoute donc le marketing à son périmètre. En plus de définir et de mettre en œuvre la stratégie commerciale globale de Drivalia, il pilotera la croissance des activités de location longue et courte durée sur les 16 marchés où l’entreprise est présente. L’ex-directeur des ventes et du marketing de LeasePlan France n’est pas le seul à voir ses fonctions évoluer. Pasquale Piccolino prend de son côté la double direction des départements Fleet Procurement & Supply Chain et Network Development & Electrification. Il évoluait jusque-là en tant que directeur de Drivalia Italie. Gwénaël Cevaër vient quant à lui d’être nommé directeur fleet operations. Il est chargé à ce titre de piloter la gestion stratégique de la flotte européenne et de soutenir l'expansion des solutions de location longue durée et des prestations associées. Il conserve en parallèle son rôle de head of group business process & transformation. Tous les trois évoluent sous la direction de Roberto Sportiello, directeur général de Drivalia.

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