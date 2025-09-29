Crédit Mutuel Alliance Fédérale, via sa filiale Crédit Mutuel Leasing, a mis au point un dispositif proche du leasing social pour ses clients professionnels. Seuls les 1 000 premiers véhicules électriques financés bénéficieront de conditions avantageuses.

Crédit Mutuel Leasing lance son leasing social pour les pros. ©AdobeStock-halfpoint

À la veille du lancement de la saison 2 du leasing social gouvernemental, ce 30 septembre 2025, Crédit Mutuel Alliance Fédérale dévoile un dispositif s’en inspirant, exclusivement dédié à la clientèle professionnelle de ses réseaux bancaires Crédit Mutuel et CIC.

Via sa filiale Crédit Mutuel Leasing, la banque mutualiste s’apprête à lancer l’opération "Leasing social pour les pros". Seront ciblés les artisans, commerçants, professions libérales et petites entreprises "qui font tourner l’économie réelle", est-il précisé dans un communiqué.

1 000 véhicules financés

Concrètement, cette version BtoB du leasing social permettra aux professionnels éligibles de financer leur véhicule électrique neuf à tarif préférentiel en location longue durée, au prix d’un équivalent thermique. L’opération débutera le 15 octobre pour s’achever le 31 décembre 2025, dans la limite de 1 000 véhicules financés.

Les contrats devront bien entendu être souscrits auprès de Crédit Mutuel Leasing, pour une durée de quatre ans. L’autre condition est de réaliser au maximum 25 000 km par an, sous peine de frais additionnels. L’entretien et l’assistance sont inclus.

Aides pour les bornes

Les clients bénéficieront d’une remise commerciale de 1 000 euros sur le premier loyer HT et ne pourront louer plus de trois véhicules. À noter également que quatre véhicules ont été sélectionnés pour l’opération, allant de la citadine à l’utilitaire.

"Crédit Mutuel Alliance Fédérale met tout en œuvre pour accompagner les professionnels dans leur transition écologique, déclare Éric Petitgand, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Avec le Leasing Social pour les Pros, nous avons conçu une offre qui permet aux professionnels de bénéficier d’un véhicule électrique pour un loyer équivalent à celui d’un véhicule essence."

Une participation financière pour l’achat et l’installation d’une borne de recharge sera également possible.