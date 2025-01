Alain Favey quitte la direction générale d’Europcar Mobility

En poste depuis le 1er juin 2023, Alain Favey a mis fin à ses fonctions de directeur général d’Europcar Mobility. En attendant le nom de son remplaçant, c’est Olivier Baldassari, directeur général adjoint en charge des opérations, qui assurera l’intérim pour le loueur de courte durée.

Alain Favey, président du directoire et président‑directeur général d’Europcar Mobility Group. ©Europcar Mobility Group

Europcar Mobility s’apprête à changer de directeur général. À la tête du loueur de courte durée depuis le 1er juin 2023, Alain Favey a en effet annoncé son départ au début du mois de janvier 2025. Membre du comité exécutif du groupe et directeur général adjoint en charge des opérations, Olivier Baldassari assurera l’intérim en attendant la future nomination du nouveau directeur général.

"S’il y a une chose que je n’oublierai jamais de mon expérience chez Europcar, c’est bien l’engagement et la passion des équipes dont j’ai été témoin à chaque fois que je visitais un site partout dans le monde. Une voiture d’une propreté irréprochable, une prise en charge sans faille, une réparation rapide, un visage souriant lors de la restitution d’un véhicule. Chacune de ces tâches est tout aussi importante pour assurer la satisfaction et la fidélité des clients. La fierté et la joie des équipes à livrer cet excellent service est selon moi une véritable inspiration. Diriger les équipes d’Europcar Mobility Group a donc été pour moi passionnant, enrichissant, surprenant et gratifiant", a déclaré Alain Favey dans un message posté sur son compte LinkedIn.

Fort de plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie automobile, avec une carrière marquée par Volkswagen, Porsche, Skoda, Bentley Motors, ou encore Citroën, Alain Favey a annoncé se préparer à un nouveau chapitre de sa vie professionnelle… Sans pour autant donner plus de précisions.