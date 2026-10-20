Avec Arval, Geely trouve un allié dans son développement international
Publié le 20 octobre 2026
Geely Auto a profité de sa présence au Mondial de l’Automobile de Paris pour exposer ses différentes marques au grand public, mais aussi pour avancer quelques pions sur l’échiquier international. L’accord signé avec Arval entre dans cette dernière catégorie.
Le constructeur chinois, qui nourrit de fortes ambitions hors de ses frontières, a signé un protocole d’accord avec le loueur longue durée, récent acquéreur d’Athlon pour former le deuxième acteur mondial du secteur.
Ce protocole prévoit un accompagnement par Arval des différentes marques du constructeur, à savoir Geely, Lynk & Co et Zeekr, dans leur déploiement européen et sud-américain. Cela passera par la mise en avant d’offres de location longue durée sur l’ensemble des gammes proposées.
"Nous sommes fiers de nous associer à Geely Auto, affirme Pascal Brasseur, directeur de la distribution chez Arval. En combinant la gamme de véhicules électriques et électrifiés en pleine expansion de Geely Auto avec l’expertise d’Arval en solutions de leasing […], nous visons à rendre la mobilité électrique plus accessible, attractive et fluide pour les clients particuliers et professionnels à travers l’Europe et l’Amérique latine."
"Notre protocole d’accord avec Arval représente une étape importante pour rendre l’intégralité de la gamme de véhicules électriques et électrifiés de Geely Auto plus accessible aux clients à travers l’Europe", souligne pour sa part Aiden He, PDG de Geely Europe.
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