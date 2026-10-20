Avec Arval, Geely trouve un allié dans son développement international

Publié le 20 octobre 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Geely Auto a signé un protocole d’accord avec Arval pour accélérer son développement commercial en Europe et en Amérique latine. Le loueur s’engage à y proposer des offres de LLD pour toutes les marques du constructeur chinois.

Alain van Groenendael, PDG d'Arval, et Aiden He, PDG de Geely Europe, ont signé un protocole d'accord lors du Mondial de l'Automobile de Paris. ©Geely

Geely Auto a profité de sa présence au Mondial de l’Automobile de Paris pour exposer ses différentes marques au grand public, mais aussi pour avancer quelques pions sur l’échiquier international. L’accord signé avec Arval entre dans cette dernière catégorie. Le constructeur chinois, qui nourrit de fortes ambitions hors de ses frontières, a signé un protocole d’accord avec le loueur longue durée, récent acquéreur d’Athlon pour former le deuxième acteur mondial du secteur. Arval : Annie Pin va succéder à Alain van Groenendael à la direction générale Ce protocole prévoit un accompagnement par Arval des différentes marques du constructeur, à savoir Geely, Lynk & Co et Zeekr, dans leur déploiement européen et sud-américain. Cela passera par la mise en avant d’offres de location longue durée sur l’ensemble des gammes proposées. "Nous sommes fiers de nous associer à Geely Auto, affirme Pascal Brasseur, directeur de la distribution chez Arval. En combinant la gamme de véhicules électriques et électrifiés en pleine expansion de Geely Auto avec l’expertise d’Arval en solutions de leasing […], nous visons à rendre la mobilité électrique plus accessible, attractive et fluide pour les clients particuliers et professionnels à travers l’Europe et l’Amérique latine." "Notre protocole d’accord avec Arval représente une étape importante pour rendre l’intégralité de la gamme de véhicules électriques et électrifiés de Geely Auto plus accessible aux clients à travers l’Europe", souligne pour sa part Aiden He, PDG de Geely Europe.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.