Les carrossiers-constructeurs quittent la FFC

En conflit depuis de nombreuses années, les carrossiers-constructeurs ont annoncé, le 17 juin 2026, quitter la Fédération française de la carrosserie (FFC). Cette dernière regrette une décision "brutale et unilatérale" mais sans toutefois leur fermer la porte du salon Solutrans.

Depuis le 17 juin 2026, la Fédération française de la carrosserie (FFC) ne compte plus les carrossiers-constructeurs dans ses rangs. ©FFC

Le divorce est désormais officiel. Depuis le 17 juin 2026, la FFC Constructeurs ne fait plus partie de la Fédération française de carrosserie. Dans un communiqué, l'organisation patronale évoque une décision prise de manière "brutale et unilatérale" par plusieurs responsables de cette branche historique.

Une rupture qui, selon la fédération, ne fait que formaliser une situation déjà largement installée depuis plusieurs années. En effet, les relations entre la direction de la FFC et certains représentants des carrossiers-constructeurs se sont progressivement dégradées au fil de la dernière décennie.

Les tensions avaient atteint un point critique à partir de 2023, dans le sillage des contestations autour de la gouvernance de la fédération et de la réélection de son ancien président, Patrick Cholton.

Le conflit avait alors débouché sur plusieurs procédures judiciaires et une guerre de communication particulièrement visible au sein de la filière du véhicule industriel.

Les signes avant-coureurs de la séparation étaient nombreux. Depuis trois ans, la branche Constructeurs avait quitté les locaux parisiens de la fédération, mis fin à sa convention de services et cessé de participer aux travaux communs.

Une prise de distance qui avait contribué à accentuer la fracture avec les autres composantes de l'organisation.

"Nous étions arrivés à un point de blocage"

La FFC assure que ce départ n'aura pas d'incidence sur ses projets en cours. L’organisation professionnelle souligne notamment la poursuite de ses principales actions, qu'il s'agisse de l'organisation du salon Solutrans, des Rencontres de la Filière, de sa participation à Equip Auto ou encore de ses travaux d'études et de veille réglementaire.

Cette communication vise également à rassurer les entreprises du secteur. Malgré la disparition de la branche Constructeurs au sein de sa structure, la fédération rappelle que les carrossiers-constructeurs restent pleinement intégrés à son écosystème professionnel.

Ils peuvent continuer à bénéficier des services proposés à l'ensemble de ses adhérents (réglementation, accompagnement juridique, etc.).

Pour la direction de la FFC, cette clarification pourrait même permettre de sortir d'une période de blocage institutionnel devenue pénalisante.

"Nous étions arrivés à un point de blocage avec ces quelques responsables de la FFC Constructeurs, ne permettant plus d’avancer dans la sérénité, pour le compte de nos adhérents. Ce qui est regrettable en raison des difficultés que rencontrent les entreprises de la filière."

Toujours les bienvenus à Solutrans

Au-delà des aspects statutaires, cette séparation intervient dans un contexte où la question de la représentation des carrossiers-constructeurs reste sensible. Historiquement, cette branche constituait l'un des piliers de la fédération, même si son poids relatif avait progressivement diminué au sein des instances dirigeantes.

La FFC rappelle d'ailleurs que les constructeurs demeurent les bienvenus au sein de ses événements, à commencer par Solutrans.

"Les carrossiers-constructeurs font toujours historiquement partie de la famille FFC et nous serons heureux de continuer à les accueillir, notamment au salon Solutrans, propriété exclusive de la FFC", souligne Patrick Nardou, président de la fédération.

Reste désormais à observer comment la représentation des carrossiers-constructeurs s'organisera en dehors de la fédération. Et, surtout, quelles seront les conséquences de cette réorganisation sur l'équilibre des instances professionnelles du secteur.