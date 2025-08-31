Menu
AEN 2025 : calculez l’impact fiscal de vos véhicules en quelques clics

Publié le 1 septembre 2025

2 min de lecture

Article sponsorisé

La réforme 2025 augmente le montant de l’avantage en nature pour les voitures de fonction. Grâce au simulateur gratuit d’Echoes, comparez forfait et réel, puis simplifiez le suivi de vos trajets avec un journal de bord automatisé, conforme URSSAF.

Entrée en vigueur en février 2025, la loi de finances a rehaussé d’environ +67 % le barème forfaitaire (p. ex. de 30 % à 50 % de la valeur hors carburant). Pour un véhicule loué 600 €/mois (< 5 ans, sans carburant), l’avantage imposable grimpe de 2 640 € à 4 400 € / an. Résultat : le collaborateur paie plus d’impôts et l’entreprise supporte davantage de charges sociales.

 

Des conséquences lourdes pour flottes actives

 

Pour un commercial parcourant 80 % de ses kilomètres en mission, le forfait s’applique sur la valeur totale du véhicule, surtaxant donc injustement son usage privé. Le calcul au réel, qui ne retient que les frais réels (location, entretien, assurance), réajuste l’assiette imposable et peut générer plus de 2 000 € d’économies sociales par véhicule et plus de 1 500 € de gain net pour le salarié.

 

Anticipez grâce au simulateur d’Echoes

 

Echoes met à votre disposition un simulateur gratuit pour mesurer en quelques clics l’écart forfait vs réel :

  • Calculez l’Avantage en nature forfaitaire
  • Intégrez vos coûts réels (carburant, maintenance…)
  • Visualisez le gain potentiel (charges + impôts)

👉 Testez-le ici

 

Journal de bord intelligent

 

Passer au réel exige un suivi précis :

  • Géolocalisation automatique pour distinguer les trajets pro/perso
  • Saisie mobile ou boîtier télématique
  • Exports horodatés conformes URSSAF

 

Le journal de bord automatisé Echoes réduit de 80 % le temps administratif, sécurise vos déclarations et protège la confidentialité des trajets privés.

 

Bénéfices chiffrés

 

  • > 2 000 €/an/véhicule de charges patronales économisées
  • > 1 500 €/an/salarié de charges salariales et impôts en moins

 

Sur l’ensemble de la flotte, cela peut représenter des dizaines, ou centaines de milliers d’euros d’économies annuelles.

 

Echoes, fort de son expertise en digitalisation de flotte, vous accompagne pas à pas : simulateur interactif, conseils dédiés et journal de bord connecté pour maîtriser vos AEN et optimiser votre budget.

