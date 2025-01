Sécurité routière : le cap des cinq millions de collaborateurs sensibilisés est franchi

En 2016, la Délégation à la sécurité routière (DSR) a mis en place une charte visant à limiter les risques routiers professionnels. Neuf ans plus tard, 3 200 entreprises sont devenues signataires de ce programme, pour un total de cinq millions de salariés en France.

Plus de 3 200 signataires se sont engagés publiquement à faire de la sécurité de leurs collaborateurs sur la route, une priorité. ©AdobeStock-Romain Gangloff

Ils sont aujourd’hui cinq millions. Cinq millions de collaborateurs et salariés à prendre la route au sein d’une entreprise engagée contre le risque routier de ses équipes. Créée en 2016 à l’initiative de 21 grands chefs d’entreprises, la "charte des sept engagements pour une route plus sûre" réunit donc désormais plus de 3 200 signataires, parmi lesquels figurent des grands groupes mais aussi des TPE/PME, des collectivités, des ministères ou encore des associations.

Ce programme "de bonne conduite" s’apparente ainsi en réalité à un contrat moral entre l’État et les entreprises, dont les dirigeants s’engagent à faire de la prévention sur les risques routiers auprès de leurs collaborateurs. Car le risque routier professionnel représente en France 11 % des accidents du travail et 31 % de ceux mortels, soit la première cause de mortalité au travail.

À titre d’exemple, en 2023, 440 personnes ont été tuées lors d'un déplacement professionnel dont les deux tiers à l'occasion d'un trajet domicile-travail. Les accidents de la route se traduisent dès lors, chaque année, par plus de cinq millions de journées de travail perdues.

"Cinq millions de collaborateurs bénéficient aujourd’hui de l’engagement de leur employeur et d’actions concrètes pour prévenir le risque routier professionnel. Cette culture partagée de la sécurité routière en entreprise est essentielle. Elle doit être soutenue par l’exemplarité de la direction et de l’encadrement, et prolongée dans des mesures organisationnelles qui permettent à tous et toutes de se déplacer sereinement dans le cadre du travail", a déclaré Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la sécurité routière.