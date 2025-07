Raphaëlle Dagnicourt prend la direction du pôle RSE d’Alphabet France

Alphabet France souhaite renforcer ses engagements en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Pour concrétiser cette ambition, la filiale française du loueur longue durée crée un poste de responsable RSE, confié à Raphaëlle Dagnicourt, dont la mission consistera à structurer et piloter la feuille de route de l’entreprise.

Arrivée au sein de l'entreprise début 2024, Raphaëlle Dagnicourt est promue au poste de responsable RSE. ©Alphabet

Alphabet France souhaite inscrire la responsabilité sociétale et environnementale au cœur de sa stratégie de développement et de transformation. Cette approche s’incarne déjà à travers des actions concrètes, telles que l’électrification progressive des flottes, la réduction mesurable de l’empreinte carbone ou l’élaboration de plans de mobilité durable adaptés à chaque contexte.

Mais au-delà des initiatives opérationnelles, la filiale française du loueur longue durée se donne pour objectif d’intégrer durablement une politique RSE au sein de la culture d’entreprise. Une orientation stratégique qui se concrétise par la création d’un poste dédié et confié à Raphaëlle Dagnicourt, qui a rejoint l’entreprise début 2024. Cette dernière incarnera donc la feuille de route RSE de l’entreprise sur le long terme.

Raphaëlle Dagnicourt aura alors pour mission de mobiliser l’ensemble des équipes autour d’une vision commune et de faire de la RSE "un référent dans les pratiques quotidiennes, les prises de décisions et les arbitrages métiers". Il s’agit là d’engager une transformation en profondeur, en alignant les habitudes et les comportements, les approches et les processus, les orientations stratégiques et les modes de décision, sur cette nouvelle politique RSE.

"Je suis honorée d’assumer ce nouveau rôle au sein d’Alphabet France. La durabilité et la responsabilité sociale représentent des enjeux cruciaux pour notre avenir collectif, tout en étant des leviers stratégiques essentiels dans le secteur de la mobilité. Dans mes nouvelles fonctions, mon ambition est de renforcer notre engagement envers des pratiques plus durables et éthiques, en intégrant ces valeurs au cœur de notre stratégie. Ensemble, nous avons l'opportunité de consolider notre position de leader dans le domaine de la mobilité plus durable et de continuer à progresser", a réagi Raphaëlle Dagnicourt, à la suite de sa nomination.