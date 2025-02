One Lease : nouvelle levée de dette de 17 millions d’euros

Le loueur longue durée vient de réaliser une levée de dette de 17 millions d’euros auprès de ses banques partenaires pour financer son développement. Depuis sa création en 2017, One Lease a collecté plus de 120 millions d’euros.

One Lease prévoit d'acheter 1 100 nouveaux véhicules en 2025. ©AdobeStock-Vadym

Comme en novembre 2023, One Lease vient de procéder à une levée de dette de 17 millions d’euros. Les mêmes partenaires bancaires y ont pris part, à savoir LCL, Crédit Agricole Centre-Est, Crédit Agricole Île-de-France et CIC.

One Lease assure que ce pool a été rejoint par un "acteur majeur du secteur, renforçant ainsi le soutien financier de l’entreprise". Et d’ajouter que le financement se structure sous la forme d’une fiducie-sûreté, "un mécanisme efficace et adapté au modèle de développement" de l’entreprise.

"Nous sommes ravis d’avoir pu trouver un accord pour cette nouvelle enveloppe de 17 millions d’euros et nous remercions nos banques partenaires pour leur confiance renouvelée, ce qui nous permet de soutenir la croissance attendue pour l’année 2025", commente Olivier Maître-Jean, président fondateur de One Lease.

1 100 achats de véhicules en 2025

Cette nouvelle opération porte à 120 millions les financements cumulés depuis la création de l’entreprise en 2017. Avec ces 17 millions d’euros, le loueur dispose de 60 % de ses besoins de financement pour 2025.

L’ambition de One Lease est d’acquérir un volume de 1 100 véhicules sur l’année. De quoi permettre à la flotte de passer de 3 250 véhicules actuellement à une fourchette comprise entre 3 600 et 3 700 fin 2025, entre le jeu des renouvellements de contrats et la conquête de nouveaux clients.

En 2024, One Lease a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 27 millions d’euros.