La Fédération des professionnels de la micromobilité (FP2M) rejoint Mobilians. Fabrice Furlan, fondateur et PDG de Plume, a été élu président du désormais 25e métier du syndicat professionnel.

La Fédération des professionnels des micromobilités (FP2M) devient le 25e métier de Mobilians. ©AdobeStock-Alex Tihonov

Mobilians souhaite représenter la mobilité à 360°. Dans cette optique, le syndicat professionnel annonce l’intégration de la Fédération des professionnels des micromobilités (FP2M). Le dorénavant 25e métier de Mobilians regroupe les entreprises spécialisées dans la production et la commercialisation de "véhicules motorisés légers non soumis à immatriculation". Cela comprend les trottinettes, les gyropodes ou encore les gyroroues.

L’assemblée générale constitutive a d’ailleurs élu Fabrice Furlan, fondateur et PDG de Plume (fabricant de trottinettes) en tant que président de ce 25e métier. Il sera épaulé par Jean Ambert, fondateur et directeur général de Smart Mobility Expert, et par Grégoire Hénin, PDG de Micro, en tant que vice-présidents.

Une meilleure visibilité auprès des pouvoirs publics

La FP2M existe depuis 2017. Elle collabore avec des institutions publiques telles que l’Ademe ou encore la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITIM). Cette association a créé un livre blanc dédié à la micromobilité ayant pour objectif d'"éclairer les décideurs publics sur les enjeux de ce secteur". Elle publie par ailleurs un baromètre annuel sectoriel. La FP2M a également participé au programme Certificat d’économies d’énergie (CEE) Mobiprox "destiné à sensibiliser salariés et grand public à l’écomobilité."

En intégrant Mobilians, les acteurs de la micromobilité souhaitent renforcer leur visibilité en profitant d’une meilleure représentation auprès des pouvoirs publics français et européens. "Elle favorise également les synergies avec les autres métiers de Mobilians : la réparation, la distribution, les mobility tech et les microvéhicules électriques", précise le communiqué du syndicat professionnel.