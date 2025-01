Locanor devient franchisé d’Europcar Mobility Group France

Depuis le 1er janvier 2025, Locanor opère sous la marque Europcar. Cet accord de franchise marque une étape importante dans le déploiement de la stratégie du loueur de courte durée, qui prévoit de renforcer son maillage territorial dans l’Hexagone.

À gauche, Fabrice Gueudet, président de Locanor, et à droite, Xavier Corouge, directeur général d’Europcar Mobility Group France. ©Europcar

Europcar Mobility Group France et Locanor annoncent avoir signé un partenariat. Depuis le 1er janvier 2025, le loueur de courte durée a en effet accueilli Locanor au sein de son réseau de franchisés.

Fondée en 1972 et désormais présidée par Fabrice Gueudet, Locanor est une entreprise familiale spécialisée dans la location de véhicules dans le nord de la France. Elle dispose d’un réseau de 40 agences réparties du nord-ouest au nord-est et est présente dans 38 villes, dont deux aéroports et 31 gares.

Ce partenariat marque une étape importante dans le déploiement de la stratégie d’Europcar Mobility Group. La filiale française du loueur de courte durée espère étendre sa présence dans l’Hexagone, avec l’ambition de construire le premier réseau de location de véhicules particuliers et utilitaires.

Cet accord est aussi le premier de franchise en France pour Goldcar, la marque low-cost en forte accélération d’Europcar Mobility Group, que Locanor opère également depuis le 1er janvier 2025 à l’aéroport de Beauvais (60).

"Nous sommes très heureux et fiers d'accueillir Locanor au sein de notre réseau de franchisés. Son implantation historique dans le nord de la France, l’expertise éprouvée des équipes et une remarquable qualité de service font de Locanor un partenaire de choix pour renforcer la présence d’Europcar auprès de nos clients", a déclaré Xavier Corouge, directeur général d’Europcar Mobility Group France.