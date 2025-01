Jean-Luc Mas aux commandes de Drivalia Lease France

L’entité de location longue durée de Drivalia, filiale de CA Auto Bank, procède à la nomination de Jean-Luc Mas au poste de directeur France. Il succède à Denis Vitellaro et reporte hiérarchiquement à Etienne Royol.

Jean-Luc Mas est le nouveau directeur de Drivalia Lease France. ©Drivalia

Drivalia Lease France est dirigée depuis le 1er janvier 2025 par Jean-Luc Mas. L’entité de location longue durée de Drivalia France, elle-même filiale de CA Auto Bank France, était jusqu’à présent chapeautée par Denis Vitellaro.

Ce dernier ne quitte pas le groupe puisqu’il assume dorénavant la responsabilité de la gestion des comptes marques (loisirs, moto, véhicules industriels et distributeurs généraux) au sein du département ventes, marketing et développement du business de Drivalia.

Jean-Luc Mas, dans ses nouvelles fonctions, reporte hiérarchiquement à Etienne Royol, directeur général de CA Auto Bank France, et fonctionnellement à Paolo Manfreddi, directeur général de Drivalia.

Parcours international

Le nouveau directeur de Drivalia Lease France a multiplié les postes au sein du groupe Crédit Agricole, qu’il a rejoint en 1997 en tant que directeur d’agence Sofinco. Dans les années 2000, il commence un périple international qui l’amènera à occuper des postes à responsabilités en Pologne, en Grèce, en République tchèque, puis en Chine et en Belgique.

De 2023 à novembre 2024, il a occupé la fonction de directeur de CA Auto Finance et de Drivalia aux Pays-Bas. Après quoi il a évolué très brièvement en tant que directeur de CA Auto Bank Pologne, avant de rejoindre Drivalia Lease France.

"Après 20 ans passés à l’étranger dans neuf marchés différents pour CA Personal Finance & Mobility et CA Auto Bank, en expérimentant des start-up, des phases de croissance et des marchés matures toujours dans le secteur du financement automobile, je suis fier et très enthousiaste de poursuivre mon parcours chez Drivalia Lease France", déclare son nouveau directeur.