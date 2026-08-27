Fleet & Mobility Day 2026 : une journée pour dessiner le futur des flottes

Le mardi 15 septembre 2026, Fleet & Mobility Day réunira les acteurs de la mobilité professionnelle autour des grands enjeux qui transforment les flottes d’entreprise. Électrification, fiscalité, nouvelles technologies et évolution des usages seront au cœur des échanges.

L'édition 2026 du Fleet & Mobility Day se déroulera le 15 septembre, à l'Hippodrome ParisLongchamp. ©JA-Clément Choulot

Le 15 septembre, Fleet & Mobility Day réunira à l’Hippodrome ParisLongchamp les décideurs et acteurs de la mobilité professionnelle autour des grands bouleversements qui touchent les flottes d’entreprise. Électrification, fiscalité, maîtrise du TCO, intelligence artificielle ou encore arrivée des constructeurs chinois, cette journée vise à décrypter les transformations du marché et à identifier les leviers d’action pour les années à venir. Elle permettra également de découvrir une trentaine de véhicules à l’essai, avec les experts d’Actua Formation, ainsi qu’une cinquantaine de modèles en exposition statique.

La journée débutera par une keynote de Jean-Philippe Hermine, directeur de l’Institut mobilités en transition, consacrée au rôle croissant des flottes d’entreprise dans la transition automobile. Alors que les véhicules professionnels représentent un levier majeur pour accélérer l’électrification du parc et alimenter ensuite le marché de l’occasion, la question sera notamment de savoir jusqu’où les pouvoirs publics européens souhaitent pousser cette transformation.

L’électrique sera également au cœur de la première table ronde, "Flottes d’entreprise 2030 : l’électrique pour seul horizon ?". Autour de Marjorie Lhuillier Guinot (The Shift Project), Cécile Bosquet (Apave), Stéphane Neviere (Sodexo) et Brune Lethier (Avere-France), les participants s’interrogeront sur la capacité des flottes à muter rapidement vers le tout électrique. Si les évolutions fiscales accélèrent fortement son adoption, tous les usages et tous les véhicules ne sont pas encore facilement électrifiables, notamment dans les flottes de véhicules utilitaires.

Neuf ateliers thématiques

Les ateliers permettront ensuite d’entrer dans le concret. Arval, avec Régis Masera et Barbara Gay, abordera les conditions de réussite de l’électrification des VUL, de la recharge à l’organisation des tournées. Freshmile, avec Michel Gassmann, détaillera les étapes d’une transition vers la mobilité électrique, tandis qu’Edenred Mobilité, représenté par Romain Carles, s’intéressera au choix du lieu de recharge et à son impact sur le TCO. AAA Data proposera également un état des lieux des flottes françaises en 2026, alors que les marques asiatiques et les nouveaux comportements de renouvellement rebattent les cartes.

Après la pause déjeuner, place aux Fleet & Mobility Awards, qui récompenseront les initiatives et personnalités du secteur dans quatre catégories : véhicule utilitaire de l’année, voiture particulière de l’année, Fleet manager de l’année et personnalité de l’année. La fiscalité reprendra ensuite le devant de la scène avec une keynote d’Anne-Claire Forel, directrice générale de Sesamlld. Au programme, le projet de création d’une taxe annuelle unique destinée à remplacer les dispositifs actuels frappant les véhicules d’entreprise. Une évolution qui pourrait modifier une nouvelle fois les arbitrages des gestionnaires de flotte.

Un autre sujet incontournable du moment est celui de l’intelligence artificielle. La table ronde "L’IA bientôt au volant des flottes d’entreprise ?" réunira Matthieu Echalier (GAC Software), Stéphane Montagnon (Holson) et Salah El Hajji (Cleanmob) pour explorer ses applications concrètes, de l’aide à la décision à la maintenance prédictive, en passant par l’optimisation des coûts et des usages. Enfin, deux ateliers permettront de prolonger les débats sur des sujets très opérationnels : la montée en puissance des voitures chinoises dans les flottes et l’impact de la réforme des avantages en nature.

De quoi faire de Fleet & Mobility Day un rendez-vous particulièrement dense pour les gestionnaires qui doivent aujourd’hui composer avec des contraintes réglementaires, économiques et technologiques toujours plus nombreuses.

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Programme de la journée

8h15 : Accueil et ouverture du salon

9h15-9h35 : Keynote d’ouverture : Les flottes d'entreprise sont-elles devenues la clé de la transition automobile ?

9h35-10h20 : Conférence plénière #1 : Flottes d’entreprise 2030 : l’électrique pour seul horizon ?

10h45-11h15 : Atelier Session #1

VUL électriques : les clés pour passer à l’action. Animé par Arval en salle 1.

Comment réussir sa transition vers la mobilité électrique ? Animé par Freshmile en salle 2.

11h30-12h00 : Atelier Session #2

Flottes d’entreprise 2026 : il est temps de refaire l’état des lieux. Animé par AAA Data en salle 1.

Bien choisir son lieu de recharge pour optimiser son TCO. Animé par Edenred en salle 2.

12h15-12h45 : Atelier Session #3

Nouveau véhicule : faire du workflow une expérience utilisateur. Animé par Actua Formation en salle 1

Vers des réseaux de recharge autonomes ? Animé par Monta en salle 2.

Retour d’expérience de l’électrification d’une flotte de plus de 48 000 véhicules légers. Animé par EDF en salle de conférence.

14h00-14h30 : Les Fleet & Mobility Awards

14h30-14h45 : Keynote : Vers une nouvelle fiscalité pour les véhicules d’entreprise ?

14h45-15h30 : Conférence plénière #2 : L’IA bientôt au volant des flottes d’entreprise ?

15h45-16h15 : Atelier Session #4

Rouler en voitures chinoises, pourquoi pas ? Animé par la rédaction du JDF en salle 1.

Avantages en nature : comment alléger la facture ? Animé par la rédaction du JDF en salle 2.

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Les véhicules à l'essai avec Actua Formation :

Alfa Romeo Tonale, Audi Q4 e-tron, BYD ATTO 2 EV, BYD Dolphin G, BYD Sealion 5, Citroën ë-C5 Aircross, Cupra Raval, DS N°7, Fiat Grande Panda, Jaecoo 5 Exclusive SHS-H (Full hybrid), Jeep Compass, Lancia Gamma, Leapmotor B05, Maserati Grecale, Mercedes-Benz Classe C EQ, Mercedes-Benz CLA Shooting Brake EQ, Mercedes-Benz GLC EQ, Mercedes-Benz GLB EQ, Omoda 7 Exclusive SHS-P (PHEV), Opel Grandland, Peugeot 5008, Polestar 3, Polestar 4, Skoda Epiq, Smart #3 Brabus, Smart #5 Brabus, Tesla Model Y Propulsion, Volkswagen ID. Polo, XPeng G6 Performance, Zeekr 7GT, Zeekr 7X

La participation aux essais nécessite une inscription préalable.

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Informations pratiques :

Mardi 15 septembre 2026, de 8h15 à 17h30, à l’Hippodrome de ParisLongchamp, 2 routes des Tribunes, 75016 Paris

Inscription via le site du Fleet & Mobility Day

Accès au salon :

Accès voitures : Parking gratuit (à l’intérieur de l’Hippodrome) : 61 route des Tribunes, 75016 Paris

Via l’application Waze, entrez l’adresse "Parking Hippodrome ParisLongchamp"

Métro : Ligne 10, arrêt station "Porte d'Auteuil", Ligne 1, arrêt station "Porte Maillot"

Bus : Ligne 241, arrêt "Hippodrome de Longchamp", Ligne 244, arrêt "Les Moulins Camping"

Tramway : Ligne T2 : arrêt "Suresnes Longchamp"

Accès piéton : entrée par la grille d’honneur : 2 routes des Tribunes

Restauration : espace de restauration sur place (food trucks)