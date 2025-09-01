Fleet & Mobility Day 2025 : participez à l’événement incontournable de la mobilité d’entreprise !

Publié le 1 septembre 2025 ■ Par Emilie Eridan ■ 2 min de lecture

Entre électrification des flottes, nouvelles réglementations et innovations technologiques, la mobilité d’entreprise est en pleine mutation. Fleet & Mobility Day 2025, qui se tiendra le 16 septembre à l’Hippodrome de ParisLongchamp, réunira experts et acteurs du secteur pour décrypter ces évolutions et anticiper les défis à venir.

L'édition 2025 du Fleet & Mobility Day se tiendra le 16 septembre prochain à l’hippodrome de ParisLongchamp. ©Le Journal des Flottes

L’édition 2025 de Fleet & Mobility Day se tiendra le 16 septembre à l’Hippodrome de ParisLongchamp. Un rendez-vous qui, d’année en année, s’impose comme un observatoire privilégié des grandes tendances qui redéfinissent la mobilité d’entreprise. Gestionnaires de flotte, entreprises et collectivités se retrouveront pour échanger autour des défis économiques, réglementaires et technologiques qui transforment le secteur. Dans un contexte marqué par l’électrification accélérée des parcs automobiles, la montée en puissance des solutions connectées et l’essor des mobilités alternatives, cet événement proposera une immersion dans l’écosystème des nouveaux usages. Plus qu’un simple salon, le Fleet & Mobility Day s’affirme comme un laboratoire d’idées, où experts et acteurs du marché confrontent leurs visions et explorent les perspectives d’avenir. Tendances et innovations au programme Au cœur de cette édition 2025, plusieurs thématiques majeures seront mises en lumière pour aider les décideurs et gestionnaires à prendre les meilleures décisions dans leur quotidien. Fleet & Mobility Day 2025 offrira également aux participants la possibilité de découvrir et d’expérimenter les dernières innovations du marché : nouveaux véhicules, solutions de gestion intelligente, services de mobilité intégrée… Des essais de véhicules seront proposés pour permettre aux professionnels de se confronter directement aux nouvelles technologies. Un rendez-vous stratégique pour les décideurs Pourquoi cet événement suscite-t-il un intérêt croissant chaque année ? Parce qu’il offre aux professionnels du secteur un accès direct aux meilleures analyses et aux solutions les plus performantes. Tables rondes, rencontres B2B et démonstrations techniques rythmeront cette journée pensée pour anticiper les transformations et guider les entreprises vers des choix éclairés. Cet évènement s’impose comme un moment clé pour quiconque s’intéresse aux mutations profondes de la mobilité d’entreprise. Un rendez-vous à ne pas manquer ! Plus d’informations et inscriptions sur https://fmd.synerjmedia.com/

