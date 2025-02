Caroline Lehericey et Patricia Caulfuty changent de poste chez Arval France

Arval France annonce plusieurs mouvements au sein de sa direction. Caroline Lehericey est nommée directrice des partenariats, digital et marketing et Patricia Caulfuty devient directrice retail. Elles sont rattachées à Sarah Roussel, directrice générale.

Caroline Lehericey est nommée directrice des partenariats, digital et marketing et Patricia Caulfuty devient directrice retail d'Arval France. ©Arval

Plusieurs mouvements sont à l’ordre du jour chez Arval France. La filiale de BNP Paribas annonce tout d’abord la promotion de Caroline Lehericey au poste de directrice des partenariats, digital et marketing. Elle occupait depuis fin 2022 celui de directrice retail du loueur longue durée après avoir officié en tant que directrice de Hello Bank! France, la banque digitale du groupe BNP Paribas.

Le poste de directrice retail d’Arval France revient à Patricia Caulfuty. Depuis octobre 2019, elle évoluait en tant que directrice des achats. Elle fut avant cela directrice commerciale puis directrice générale de GE Capital Fleet Services France, directrice commerciale et marketing adjointe d’Arval France ou encore directrice des ventes internationales d’Arval.

Les deux dirigeantes sont membres du comité exécutif d’Arval France et sont directement rattachées à Sarah Roussel, directrice générale. Cette dernière remercie "Caroline pour la structuration et le développement de l’activité Retail, avec une croissance de parc significative" ainsi que "Patricia qui a œuvré à structurer et renforcer les partenariats avec les constructeurs, les distributeurs et les fournisseurs de services, dans une industrie automobile en pleine mutation."

Arval France précise enfin que Christophe Delivet, directeur des actifs automobiles, va dorénavant piloter les achats de l’entreprise. Il sera ainsi l’interlocuteur des fournisseurs, dont les distributeurs et les constructeurs. La direction des actifs automobiles comprend donc trois pôles : les achats, les actifs automobiles et le remarketing.