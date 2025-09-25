Autogriff fluidifie la gestion de sinistre avec sa nouvelle application

Le spécialiste de l'expertise et du chiffrage de sinistre pour les flottes lance une application dédiée aux carrossiers. Avec eCarro, Autogriff simplifiera et accélérera la prise en charge et la réparation des véhicules des parcs de ses clients.

eCarro s'adresse d'abord aux carrossiers partenaires d'Autogriff. Mais en facilitant leur travail, elle profite aussi aux clients gestionnaires de flotte du spécialiste. ©Autogriff

L'application eCarro sera lancée lors du salon Equip Auto 2025, par Autogriff. Celle-ci permettra aux carrossiers d'accepter en quelques minutes un chantier de réparation dans leur zone de chalandise. Le spécialiste met ainsi à disposition de ses 1 050 réparateurs partenaires un outil extrêmement intuitif, pour leur donner accès aux sinistres frappant les 100 000 véhicules de flottes de ses clients.

eCarro simplifiera tout le processus de gestion de sinistre en supprimant les échanges de mails entre carrossiers et Autogriff pour accepter les chantiers de réparation. Les carrossiers recevront directement les demandes d’interventions sur leur portable et pourront les accepter instantanément. Tandis que la facturation passera aussi par cet outil. Par ailleurs, les réparateurs y accéderont aussi aux avis des clients.

Promesse de maîtrise des coûts de sinistre

Autogriff vise un double objectif en fluidifiant ainsi les échanges et la prise de décision. Le spécialiste compte à la fois accélérer le traitement des dossiers (avec devis au gestionnaire de flotte en quatre heures) et attirer de nouveaux ateliers. Il veut ainsi passer à 1 500 réparateurs partenaires en 2025 et à 1 800 en 2027.

L'objectif de ces recrutements est de répondre aux besoins d'un important parc de flottes clientes. En effet, l'entreprise strasbourgeoise est parvenue à en attirer un nombre considérable depuis son lancement en 2018. Créée par un ancien carrossier de marque, Autogriff a séduit des groupes – comme Engie, Colas, Monnoyeur, Orange Business Services, Kärcher, etc. – en leur promettant la maîtrise de leurs coûts de sinistre. Ses 16 salariés (dont cinq experts auto) réalisent le chiffrage et gèrent les sinistres auprès de carrossiers partenaires. Une activité qui leur permet d'atteindre 18 millions de chiffre d'affaires.

Pour accéder à ce gisement d'activités, les réparateurs devront s'abonner à hauteur de 29,90 euros par mois à partir de novembre 2025 (avec essai gratuit jusqu'à début 2026). En retour, le spécialiste s’engage à proposer un volume d’affaires minimum de 2 990 euros par mois aux carrossiers.

Aucune perte de client en sept ans

"Nous apportons 300 000 euros de chiffres d'affaires par an à certains carrossiers et 30 000 euros à d'autres. Cela dépend des régions et des zones", explique Franck Keller, fondateur de l'entreprise.

Le dirigeant insiste sur sa volonté de transparence, pour entretenir la confiance entre Autogriff, les flottes et les réparateurs. Ainsi, en échange d'un volume d'activité pour les ateliers, il demande aux carrossiers de favoriser la réparation dans les règles de l'art. Cela, à un taux horaire unique de 61 euros – supérieur à de nombreux agréments d'après lui. De son côté, Autogriff prélève 9 % sur la main-d'œuvre et 5 % sur les pièces. "Cela étant, le carrossier reste libre d'accepter ou pas."

"Nous n'avons pas perdu un seul client en sept ans, mais nous rencontrons des problèmes tous les jours", conclut Franck Keller. Celui-ci invite tous les réparateurs intéressés à visiter son stand lors de la prochaine édition d'Equip Auto, du 14 au 18 octobre prochain.