Covoiturage : Karos seul en course pour reprendre BlaBlaCar Daily

Publié le 21 juillet 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Les deux entreprises spécialisées dans le covoiturage du quotidien ont annoncé, le 20 juillet 2026, être entrées en phase de négociations exclusives. Il est question pour Karos d'acquérir la filiale de BlaBlaCar en vue d'atteindre une taille critique.

Karos et BlaBlaCar Daily cumuleraient 150 000 covoitureurs actifs chaque mois pour plus de 11 millions de trajets annuels. ©JA

Une nouvelle opération de concentration se prépare dans l'industrie du covoiturage domicile-travail. Lundi 20 juillet 2026, les sociétés Karos et BlaBlaCar ont annoncé mener des négociations exclusives portant sur le rachat de BlaBlaCar Daily. Il faut encore passer des étapes comme le processus de consultation des instances représentatives du personnel des entités concernées. Toutefois, si le projet de Karos et BlaBlaCar Daily se concrétise, alors il en résultera un géant européen du covoiturage quotidien. Entamer le chapitre de la massification En consolidant sa plateforme de mobilité grand public et celle de BlaBlaCar Daily, Olivier Binet, le cofondateur et président de Karos, dirigerait un ensemble sans commune mesure dans le paysage. Les chiffres conjugués parlent d'eux-mêmes : plus de 150 000 covoitureurs actifs chaque mois, plus de 11 millions de trajets réalisés chaque année et un réseau comptant plus de 250 collectivités et 1 500 entreprises partenaires. "Ce rapprochement entre Karos et BlaBlaCar Daily serait une très bonne nouvelle pour le covoiturage du quotidien", s'est exprimé Olivier Binet par voie de communiqué. Et le lauréat de la Conférence automobile connectée 2015 de poursuivre : "Depuis plus de dix ans, Karos œuvre à faire du covoiturage une solution de mobilité de référence parmi les nombreuses autres offres de transports du quotidien. Nous sommes convaincus qu’il dispose encore d’un potentiel considérable de développement". Karos prend en charge le service de covoiturage de la région Île-de-France Un prochain chapitre dans le récit du covoiturage domicile-travail qui doit être celui de la massification. Il s'agit désormais de "transformer durablement les habitudes de mobilité à grande échelle", comme le glisse par ailleurs Olivier Binet. Ce dernier pouvant compter sur le soutien renouvelé des actionnaires historiques de Karos qui accompagneraient l'opération envisagée au moyen d'un renforcement significatif des fonds propres de l'entreprise. Certains se souviennent que trois ans en arrière, à l'été 2023, BlaBlaCar avait fait l'acquisition de Klaxit, le dernier membre du trio d'acteurs majeurs du covoiturage domicile-travail. En reprenant BlaBlaCar Daily, Karos va finir par réunir ceux qui, depuis une décennie, mènent la danse. Il était écrit qu'il ne devait en rester qu'un.

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